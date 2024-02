Simona Vitali candidata Sindaco per la città di Gualdo Tadino

La scelta regionale dei coordinamenti di Lega e Fratelli d’ Italia

Nei giorni scorsi è più volte uscito il nome di Simona Vitali come candidata a Sindaco di Gualdo Tadino.

Tale nome è stato posto al tavolo regionale dalla Lega, con la convergenza di tutte le forze presenti, civici compresi, ad eccezione di Forza Italia che ha chiesto tempo per valutare.

Siamo certi che prevarrà il buon senso e la volontà unanime di compattare saldamente il centro destra gualdese intorno a questo nome, espressione di una politica giovane, seria ed impegnata.

Un anno di lavoro tra i coordinatori e i gruppi locali ha prodotto sinergia e condivisione su temi e contenuti, si sono percorse più strade per l’individuazione di un candidato unico e vincente, purtroppo senza risultati, poiché è mancato l’elemento che mettesse tutti d’accordo.

Oggi abbiamo la possibilità di esprimere alla guida della nostra coalizione una persona dal curriculum politico di tutto rispetto, dalla robusta esperienza amministrativa corroborata da anni di fattiva collaborazione con le istituzioni superiori, che può parlare a tutte le anime della città, e sulla quale hanno già espresso positiva convergenza Fratelli d’Italia, Lega e importanti componenti civiche.

Siamo certi che dopo stagioni di stallo e incomprensioni, ci presenteremo uniti e solidi alla prossima sfida elettorale, per dare un definitivo taglio al passato e provare a far rifiorire la nostra comunità.

Con anche la presenza indispensabile di Forza Italia, che ancora manca all’appello ma che crediamo non potrà che unirsi al resto della coalizione, come naturale conseguenza dell’accordo già raggiunto dalle altre forze politiche, al fine di dare vigore e forza al grande progetto di rinascita per la Gualdo del futuro.

I coordinamenti di Fratelli d’Italia e Lega