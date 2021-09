Sinistra Italiana non supporterà Montironi nella sua campagna elettorale

Quanto accaduto a Nocera Umbra in queste ore è davvero grave: dalla lista del candidato Sindaco Montironi sono stati infatti depennati tutti coloro che nel mondo della sinistra cittadina avevano dato la loro disponibilità a candidarsi. Una scelta incomprensibile e autolesionista, operata da Montironi stesso con l’aiuto di alcune vecchie figure della politica nocerina, che taglia fuori dalle elezioni sia quella parte di cittadini e cittadine progressiste che avevano sostenuto la candidatura di Ugo Sorbelli, che ringraziamo ancora per la sua correttezza, sia tutti i consiglieri comunali uscenti che in questi anni hanno meritoriamente investito il loro tempo per fare opposizione alle destre.

Questa scelta è quindi uno schiaffo violento a chi si è impegnato con lealtà in questi mesi per l’unità del centro-sinistra, fino a rinunciare a presentare una propria lista autonoma. Da un lato è venuto meno qualsiasi rapporto di fiducia con Montironi, dall’altro è ormai più che legittimo nutrire dubbi sulle reali intenzioni politiche di coloro che hanno orchestrato questa squallida operazione: purtroppo crediamo sia stato fatto un danno grave al futuro di Nocera Umbra, privandola di un’opportunità di vero riscatto e vero cambiamento.

Per questa ragione Sinistra Italiana non sosterrà attivamente il candidato Sindaco Montironi e non parteciperà alle attività della sua campagna elettorale. Nei prossimi 5 anni faremo politica dall’esterno del Consiglio Comunale, parlando con le persone, organizzandoci nella società per risolvere quei tanti problemi di cui non abbiamo nessuna intenzione di smettere di occuparci.

Simona Fabbrizzi e Elisabetta Piccolotti