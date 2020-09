Valfabbrica, Lega Assisi: “Appoggiato fin dall’inizio Enrico Bacoccoli”

Elezioni amministrative di Valfabbrica: “Il cambiamento da noi incarnato sta facendo sempre più presa sugli umbri, anche in zone una volta roccaforti della sinistra”. E’ il commento della sezione Lega di Assisi in merito all’ultima tornata elettorale che ha visto la Lega, le liste e i candidati sostenuti riportare importanti vittorie.

“Anche a Valfabbrica – commenta il segretario comprensoriale e Capogruppo Lega in Regione, Stefano Pastorelli – il centrodestra purtroppo non si è dimostrato unito, tanto che una parte di esso ha appoggiato di fatto il candidato sindaco espressione della sinistra. Noi e i nostri elettori hanno invece preferito con un netto 56.97% Enrico Bacoccoli e la lista “Insieme per Crescere”, il cui progetto abbiamo appoggiato ed in cui abbiamo creduto sin dall’inizio. Colgo inoltre l’occasione – conclude Stefano Pastorelli – per fare i più sinceri complimenti ed auguri di buon lavoro ai consiglieri comunali della Lega eletti, Umberto Tessitore e Mara Agostinelli”.