Solennità del Beato Angelo, si chiude la Porta Santa del Centenario

È ormai prossima la solennità del Beato Angelo, patrono di Gualdo Tadino e compatrono della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino che quest’anno coinciderà con la chiusura dell’anno di festeggiamenti del Settimo Centenario della sua morte. Un evento storico che ha preso il via il 14 gennaio dello scorso anno e che si è caratterizzato per le numerose celebrazioni e cerimonie, tra le quali, l’apertura della Porta Santa del Centenario e la processione con l’urna contenente le spoglie del Beato Angelo per le vie di Gualdo Tadino. Un evento che si ripete circa ogni mezzo secolo, in occasione della ricorrenza centenaria della nascita o della morte del Beato eremita.

Come di consueto il ricco programma prende il via con la novena di preparazione che si terrà dal 5 al 13 gennaio alle ore 18 e che sarà presieduta rispettivamente dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia – Città della Pieve; da monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano – Matelica; monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca; monsignor Andrea Andreozzi, vescovo di Fano – Fossombrone; monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo metropolita di Perugia – Città della Pieve; monsignor Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello; monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello e Gubbio; cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona; monsignor Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana.

Il 14 gennaio alle ore 18 la celebrazione dei primi vespri della solennità presieduti dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, con l’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte dell’amministrazione comunale. A seguire alle ore 20.45 veglia di preghiera in cattedrale – pellegrinaggio al cespuglio del biancospino. Alla stessa ora la fiaccolata con partenza dall’eremo fino al cespuglio del biancospino attraverso Casale, San Lazzaro, Fiume delle Corde. Infine alle ore 22 la benedizione presso il cespuglio.

Mercoledì 15 gennaio l’orario di apertura della chiesa sarà dalle ore 5,30 alle ore 22 con sante messe alle ore 6-7-8-9. Alle ore 10 santa messa con i giovani della diocesi e alle ore 11.15 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e dal vescovo Sorrentino.

Alle ore 16.30 la celebrazione del transito e alle ore 18 la celebrazione dei secondi vespri e santa messa presieduti da monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola. Infine, la chiusura della Porta Santa da parte del vescovo Sorrentino. Domenica 19 gennaio alle ore 11.15 la santa messa di ringraziamento per il Centenario in suffragio dei soci vivi e defunti della Pia Associazione del Beato Angelo presieduta dal cardinale Fortunato Frezza, canonico della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.