Ospedale Branca, al via i lavori per nuova risonanza magnetica

Installazione dal 4 luglio, apparecchiatura attiva dal 30 novembre

Ospedale Branca – Sono iniziati i preparativi per l’installazione di una nuova risonanza magnetica di ultima generazione presso il reparto di Radiologia dell’ospedale Branca di Gubbio – Gualdo Tadino. L’intervento, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 6 dedicata all’ammodernamento tecnologico degli ospedali, prevede un investimento di circa 960mila euro.

I lavori prenderanno avvio venerdì 4 luglio con la disattivazione del campo magnetico della risonanza attualmente in uso. La conclusione dell’installazione è prevista per il 29 novembre 2025, mentre la nuova apparecchiatura sarà operativa dal 30 novembre. Durante il periodo di cantiere, per evitare sospensioni nei servizi diagnostici, sarà utilizzata una risonanza magnetica mobile consegnata all’ospedale lo scorso 1° luglio.

L’apparecchiatura mobile entrerà in funzione il 3 luglio, dopo aver completato la predisposizione del collegamento con l’edificio ospedaliero, incluso il tunnel che la unisce alla struttura principale, e aver attivato tutti i collegamenti necessari come quelli elettrici e di trasmissione dati. Questa soluzione temporanea garantirà la continuità degli esami diagnostici senza alcuna interruzione.

Per i pazienti esterni sono stati organizzati percorsi specifici per accedere alla risonanza magnetica mobile. Gli utenti continueranno ad accedere dalla sala d’attesa del reparto di Radiologia. L’accettazione amministrativa sarà effettuata presso il consueto front office, dove verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per raggiungere la postazione sul piano -1 dell’ospedale. Il percorso sarà facilitato da strisce colorate e cartelli informativi per guidare i pazienti fino all’area dedicata, dove saranno accolti dal personale specializzato.

Anche per i pazienti interni sono stati definiti percorsi mirati che consentiranno di effettuare gli esami con la nuova disposizione temporanea senza disagi. L’ospedale ha quindi pianificato tutte le misure per assicurare la regolare attività diagnostica durante la fase di ammodernamento della risonanza magnetica.

La nuova apparecchiatura rappresenta un importante potenziamento tecnologico per l’ospedale Branca, consentendo di offrire prestazioni diagnostiche più rapide e precise. L’investimento si inserisce nel più ampio progetto di rinnovo delle infrastrutture sanitarie finanziato dal PNRR, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza delle strutture ospedaliere.

Con questa iniziativa, l’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino intende rafforzare la capacità diagnostica e rispondere in modo più efficace alle esigenze di pazienti e operatori sanitari, garantendo al contempo la continuità delle prestazioni durante l’intervento di ammodernamento.

L’avvio dei lavori e l’utilizzo della risonanza mobile segnano un passaggio fondamentale per il reparto di Radiologia, che potrà beneficiare a breve di una tecnologia all’avanguardia, in linea con gli standard europei più recenti.

L’ospedale continua così il suo percorso di innovazione e crescita, confermandosi come polo sanitario di riferimento per il territorio, attraverso investimenti mirati e una pianificazione attenta delle attività di servizio, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto delle opere sui pazienti e sul personale.

L’installazione della nuova risonanza magnetica si concluderà a fine novembre, permettendo di avviare immediatamente l’utilizzo dell’apparecchio aggiornato e più performante. Nel frattempo, il sistema temporaneo garantisce la continuità delle diagnosi senza rallentamenti o sospensioni.

Il progetto rientra nelle azioni della Missione 6 del PNRR, che mira a potenziare e digitalizzare gli strumenti diagnostici e tecnologici degli ospedali italiani, contribuendo a un sistema sanitario più moderno e efficiente.

Con il completamento dell’installazione, l’ospedale Branca potrà offrire esami di risonanza magnetica di qualità superiore, con maggior precisione e tempi di attesa ridotti, rispondendo così in modo più efficace alle richieste di assistenza sanitaria avanzata provenienti dal territorio di riferimento.