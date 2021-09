Usl Umbria 1 17 settembre diretta sulle Cure materne e neonatali sicure

Usl Umbria 1, il 17 settembre diretta Facebook sulle “Cure materne e neonatali sicure”

“Cure materne e neonatali sicure, l’esperienza dell’Usl Umbria 1 in Alto Chiascio e nel Trasimeno”: è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Distretto Alto Chiascio, per venerdì 17 settembre dalle ore 16,30 alle 17,15 circa, in occasione del “World patient safety day”, la giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.

Nel corso dell’incontro, che potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook di Usl Umbria 1 si parlerà dell’attività svolta dai Consultori dei Distretti per garantire cure sicure nell’ambito del percorso nascita e l’accompagnamento e il sostegno alla coppia genitoriale, con particolare attenzione anche alle misure di protezione adottate in occasione della pandemia

All’evento divulgativo – che sarà moderato da Francesca Fiandra, coordinatrice delle ostetriche responsabile per il Sitro (Servizio infermieristico tecnico riabilitativo ed ostetrico) dell’azienda sanitaria – parteciperanno Paola Tomassoli, direttore Distretto Alto Chiascio, Nadia Mosca, ostetrica Consultorio Alto Chiascio, Arturo Fabra, ginecologo Consultorio Alto Chiascio, e Sara Pannacci, ostetrica Consultorio Trasimeno.