Sigillo, Coronavirus, zero casi, il sindaco Fugnanesi esprime ‘soddisfazione’

Il sindaco di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, esprime “soddisfazione” per l’assenza del Coronavirus nel comune da lui amministrato. “Sono stato informato dal Distretto Sanitario che ad oggi (ieri, ndr) nel nostro comune non ci sono positivi al Coronavirus – sono state le sue parole -. Il secondo nostro concittadino positivo al virus era clinicamente guarito già da tempo, ma finalmente, in queste ore, ha avuto anche l’ultimo tampone negativo.

Pur con la preoccupazione per l’andamento dell’epidemia e le ricadute economiche, possiamo ritenerci fortunati e soddisfatti per il decorso del contagio che ha interessato la nostra comunità . Attualmente rimangono 6 pazienti in isolamento e 114 che lo hanno terminato Manteniamo, comunque, la prudenza e non dimentichiamo i comportamenti virtuosi, a difesa della nostra salute”.