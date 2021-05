Sigillo, una nuova centenaria in paese, Fernanda Bocci

Sigillo ha festeggiato un’altra centenaria, la signora Fernanda Bocci. Sorridente e loquace la signora Fernanda ha ricevuto la visita del sindaco Giampiero Fugnanesi, del vice sindaco Annalisa Paffi e del consigliere comunale nonché pronipote Gian Piero Bocci che, a nome della comunità e dell’amministrazione, le hanno consegnato una targa in ricordo del prestigioso traguardo raggiunto. Felice ed emozionata, la nuova centenaria ha ringraziato il Sindaco e gli amministratori presenti per la gentilezza che hanno avuto nei suoi confronti per poi dialogare seduta sulla sua poltrona circondata dai familiari e dal Parroco Don Ferdinando. Per più di 70 anni ha vissuto e lavorato a Milano: il segreto per arrivare a 100 anni? “Onestà, lavorare ma senza esagerare, rispettare tutti, amare ed essere amata” ha detto la signora Fernanda che ha una figlia, un nipote William e due bisnipoti Isabella e Fabio.

Correlati