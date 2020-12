Covid-19, arrivano i buoni spesa per quasi mille cittadini

Inizia oggi la distribuzione dei buoni spesa validi per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità: 835 eugubini in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia riceveranno un blocchetto da 100 € di buoni spesa, per un totale di 83.500 €. Tutti i cittadini ammessi alla graduatoria saranno contattati telefonicamente per la consegna dei buoni, che avverrà durante tutta la settimana a partire da oggi. E, per chi non avesse fatto in tempo a presentare la richiesta, la domanda per l’ottenimento dei buoni verrà riaperta nei prossimi giorni.

“Penso di poter dire che siamo il primo Comune in Umbria a iniziare la distribuzione dei buoni – commenta l’assessore ai Servizi Sociali Simona Minelli – un’operazione resa possibile, oltre che grazie ai fondi ministeriali, anche utilizzando risorse del bilancio e del conto di solidarietà del Comune. Ringrazio per questo tutto il settore dei Servizi Sociali, che continua a dimostrarsi sempre più efficiente nella gestione delle conseguenze e delle ricadute sociali della pandemia.

Grazie a questo lavoro serrato e costante è stato possibile raggiungere l’obiettivo che mi ero prefissata, ovvero quello di riuscire a distribuire i buoni prima di Natale, momento nel quale tutti dovrebbero avere la sicurezza di un pasto da poter condividere in famiglia. Con l’augurio che questo piccolo gesto possa tradursi in un attimo di pace per più di 300 famiglie della nostra comunità, noi non smettiamo di lavorare, in vista di mesi che si presentano impegnativi e che necessiteranno di ancora più impegno e dedizione”.