Rocca Flea in viola per Giornata Mondiale sulla fibromialgia

La Rocca Flea si illumina di viola in occasione della Giornata Mondiale sulla fibromialgia. In occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia, mercoledì 12 maggio, il Comune di Gualdo Tadino aderisce all’iniziativa promossa da Cfu-Italia odv illuminando di viola uno dei monumenti più significativi della città: la Rocca Flea. Attraverso questo colore i Comuni prenderanno consapevolezza della fibromialgia e aiuteranno i malati ad illuminare la strada per la ricerca alla guarigione. Definita anche malattia invisibile, è caratterizzata da dolore diffuso e colpisce soprattutto le donne.

In occasione dell’evento, istituzioni e monumenti si illuminano di viola per sensibilizzare sui problemi legati a questa patologia. La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia). Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini).

Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico trova nella visita; un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore). La fibromialgia colpisce circa 2 milioni di Italiani ed è più diffusa tra le donne (che rappresentano circa il 90% dei malati). Il picco di insorgenza è fra i 25 ed i 55 anni. Non esistono attualmente farmaci specifici per la cura della fibromialgia. È molto importante un corretto stile di vita, un’alimentazione sana ed equilibrata, ma soprattutto praticare specifiche attività sportive, mirate al rilassamento muscolare.

Molti i personaggi famosi che hanno dichiarato di soffrire di questa malattia. Tra gli altri, la cantante Lady Gaga, costretta tempo fa a interrompere il tour a causa dei sintomi della malattia. Ne soffrono anche l’attore Morgan Freeman e la protagonista di “Beautiful” Susan Flannery. In occasione della giornata mondiale della fibromialgia monumenti, comuni e sedi delle istituzioni si illuminano di viola. L’obiettivo è quello di far luce su una sindrome dolorosa e invalidante che in Italia non è ancora riconosciuta.

“È importante – sottolinea il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – diffondere conoscenza e informazione in merito a una patologia che non è molto conosciuta, ma che colpisce tutto il sistema muscolo-scheletrico in modo cronico e molto doloroso. Aderire alla campagna di sensibilizzazione, illuminando di viola la Rocca Flea, è un modo per rendere visibile la nostra solidarietà e dare un segnale di vicinanza ai cittadini più sensibili che vivono questa condizione sulla loro pelle o su quella di loro familiari, facendoli sentire meno soli”.