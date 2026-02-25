Servizio: a Gualdo Tadino parte il bando per i nuovi giovani

Nuovi percorsi di crescita sociale per ragazzi del territorio

Gualdo Tadino, 25/02/2026 – È stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di operatori volontari da inserire nei progetti di Servizio Civile Universale per l’anno 2026. Questa iniziativa si configura come un vero e proprio investimento strategico sul capitale umano del territorio. I giovani che decideranno di aderire avranno la possibilità di immergersi per un intero anno in attività di alto impatto sociale, contribuendo attivamente al benessere della collettività e acquisendo al contempo competenze che risulteranno determinanti per il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro, come riporta il comunicato dell’ufficio stampa di Luca Comodi – Comune di Gualdo Tadino.

L’iter per partecipare alla selezione è rigorosamente definito e richiede attenzione alle scadenze fissate a livello nazionale. Gli aspiranti operatori devono trasmettere la propria domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14:00 dell’8 aprile 2026. La procedura avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), il portale dedicato che centralizza le richieste per garantire la massima equità e trasparenza nelle graduatorie. I percorsi approvati per questa annualità prevedono una durata variabile tra i 10 e i 12 mesi, con un monte ore settimanale di circa 25 ore. A supporto dell’impegno profuso, ai ragazzi verrà erogato un assegno mensile di 519,47 euro, un riconoscimento economico che accompagna un cammino fatto di responsabilità e apprendimento costante sul campo.

Grazie alla disponibilità degli enti del territorio, sono numerosi i progetti pronti a partire nel Comune di

Gualdo Tadino, suddivisi per aree di intervento:

• Area Adulti e Terza Età:

• IPERGENERAZIONI 2026 (ARCI Servizio Civile – Cod. 232251): dedicato al contrasto del disagio

sociale.

• Anziani tra Relazioni e Generazioni (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Cod. 146241).

• Area Disabilità:

• INCLUSIONE IN AZIONE (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue): disponibile presso due sedi

(Cod. 146222 e 146246).

• Area Disagio ed Esclusione Sociale:

• SOLIDARIETÀ SENZA CONFINI NEL CENTRO ITALIA (Croce Rossa Italiana – Cod. 228650).

• I GESTI CHE CONTANO (Croce Rossa Italiana – Cod. 228650).

• Area Salute e Assistenza:

• METTIAMOCI IN MOTO 2025 (Misericordie d'Italia – Cod. 202511): assistenza a pazienti con

patologie croniche o terminali.

• Area Animazione e Servizi Educativi:

• SCU nei servizi educativi e di orientamento dei Comuni dell'Umbria 2026 (ANCI Lombardia – Cod.

161412).

Sull’importanza di cogliere questa occasione è intervenuto l’Assessore al Welfare e alle Politiche Giovanili, Gabriele Bazzucchi, il quale ha rimarcato come il Servizio Civile sia una palestra di vita insostituibile. Secondo il rappresentante della giunta di Gualdo Tadino, mettersi a disposizione degli altri non deve essere visto come un atto di mera generosità, quanto piuttosto come una sfida personale per diventare cittadini più consapevoli e preparati. L’assessore ha invitato caldamente i ragazzi a non restare spettatori, ma a diventare attori protagonisti del cambiamento, lasciando un’impronta concreta nel tessuto sociale cittadino attraverso la collaborazione con le associazioni locali e gli uffici municipali. È un modo per “prendersi cura” delle radici della propria comunità, sviluppando empatia e spirito critico.

Uno dei punti di forza di questa esperienza risiede nella qualità della formazione offerta. I volontari non vengono semplicemente impiegati in mansioni esecutive, ma seguono un percorso didattico specifico e certificato che permette di maturare le cosiddette “soft skills”, ovvero quelle abilità relazionali e organizzative oggi richiestissime da ogni settore professionale. Per facilitare l’accesso al bando e dirimere eventuali dubbi di natura burocratica, l’amministrazione comunale ha predisposto una rete di assistenza dedicata. Gli uffici municipali sono infatti a completa disposizione dei candidati per fornire delucidazioni su aspetti amministrativi, tempistiche e modalità di compilazione della domanda online.