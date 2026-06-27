Stefano Pisoni è il nuovo presidente del Rotary Club Gubbio

Passaggio di consegne all’Abbazia Castel D’Alfiolo per il 2026-2027

Il Rotary Club Gubbio ha ufficializzato il cambio della guardia al vertice dell’associazione per l’anno rotariano 2026-2027. Durante una cerimonia conviviale tenutasi venerdì 26 giugno nella suggestiva cornice dell’Abbazia Castel D’Alfiolo, Stefano Pisoni è subentrato al presidente uscente Sandro Urbani, ricevendo i tradizionali simboli del mandato: il collare, la campana e il martelletto. All’evento hanno preso parte numerose autorità locali, tra cui il vicesindaco di Gubbio Francesco Gagliardi e l’assessore Carlotta Colaiacovo. Nel suo intervento, Gagliardi ha lodato l’operato del club e l’efficace collaborazione tra l’amministrazione pubblica e il settore privato nella realizzazione di iniziative cittadine come i “City Angels”.

Il presidente uscente, Sandro Urbani, ha tracciato il bilancio dell’ultimo anno di attività, evidenziando come l’azione del gruppo sia stata costantemente guidata dallo spirito di servizio e dal principio di unione per il bene comune. Tra i traguardi principali figurano il consolidamento del progetto di assistenza “City Angels”, il restauro di sette sculture dedicate a San Francesco per la mostra “Francesco Frate Lupo” in collaborazione con il Maggio Eugubino, e l’ultimazione del “Percorso Letterario Diffuso”, ideato da Anna Buoninsegni, che ha visto il posizionamento di quaranta formelle nel territorio urbano. A livello internazionale e sanitario, il sodalizio ha contribuito alla costruzione di un pozzo idrico in Burkina Faso per un istituto scolastico di Nanoro, alla donazione di due saturimetri alla pediatria dell’Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino insieme al Club Aurore dell’Emilia Romagna, e alla raccolta fondi per l’associazione Hope for You tramite il Gran Galà del Ciclismo, in collaborazione con il Velo Club e il GAU.

Il nuovo leader, Stefano Pisoni, ha delineato gli obiettivi strategici del suo mandato, incentrati sulla sostenibilità ecologica e sulla transizione energetica. Il programma si svilupperà attraverso quattro fasi programmatiche e culminerà nel mese di marzo 2027 con un vertice istituzionale che vedrà il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente. Tra gli interventi strutturali previsti sul territorio, spiccano la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza dell’accesso all’acquedotto medievale, d’intesa con le istituzioni e i portatori di interesse locali, e l’allestimento di uno spazio didattico nella Gola del Bottaccione, nei pressi del celebre sito geologico del Golden Spike. Saranno inoltre mantenuti i progetti storici, come la riqualificazione dell’Orto dei Frati attiguo alla chiesa di San Francesco e la manifestazione podistica Run For You. Pisoni ha rimarcato l’esigenza di una comunicazione trasparente per valorizzare l’impatto comunitario delle iniziative del club.

La serata ha registrato anche l’ingresso di due nuovi membri, Francesco Barbi e Andrea Pascolini, presentati rispettivamente da Mauro Marchi e Claudio Fiorucci. Tra i riconoscimenti assegnati, spicca l’onorificenza “Paul Harris Fellow” conferita all’AELC – Associazione Eugubina Lotta contro il Cancro, ritirata dal presidente Benvenuto Procacci, che ha ricordato il ruolo di supporto svolto dall’ente per l’intero comprensorio appenninico.

Il nuovo consiglio direttivo che affiancherà il presidente Pisoni è composto dal past president Sandro Urbani, dalla presidente incoming Carmen Raviele, dalla segretaria Elena Grande, dal prefetto David Passeri, dal tesoriere Francesco Rosi e dai consiglieri Fabio Antonioli, Massimo Bastiani, Pierangelo Belbello, Giorgio Ciliegi, Alessandro Torcolini, Lisa Ruhle Minelli, Roberto Tanganelli, Mauro Marchi e Massimo Barbetti.