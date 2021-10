A Gualdo Tadino arriva la Flea Padel Arena sabato 9 ottobre

Sabato 9 ottobre la padelmania arriva a Gualdo Tadino con l’apertura di Flea Padel Arena. La struttura rifinita in legno lamellare ospiterà due campi panoramici indoor coperti, riscaldati con superfici di gioco ad altissimo livello, approvati WPT. Ci sarà inoltre un campo outdoor per un’esperienza di gioco a 12 metri di altezza in cima al birrificio Flea, il noto marchio artigianale e indipendente fondato da Matteo Minelli.

di Giacomo Cangi

Universo Flea

Le parole di Matteo Minelli

Proprio Minelli dichiara: “Tradizione e innovazione si uniscono nella nostra amata Gualdo. Il nostro antico passato, i tanti miti che accompagnano la nostra memoria si intrecciano con la modernità del padel e della nostra struttura all’avanguardia. Siamo pronti a scrivere insieme a tutta la nostra splendida comunità una nuova pagina di storia”.

Per prenotare il campo

Per prenotare il proprio campo da gioco è sufficiente chiamare il 3339563666 o registrarsi al sito fleapadelarena.com. I campi saranno aperti dalle 8 fino a mezzanotte. Saranno aperti corsi per bambini e adulti. I maestri sono tutti istruttori qualificati secondo il metodo “Fabricio Cattaneo”, allenatore di giocatori WPT e scelto come miglior allenatore di Castilla Y Leon nel 2016. Da giocatore ha raggiunto la cinquantaseiesima posizione nel ranking Wpt in singolare e la ventottesima posizione in doppio. Inoltre, nel 2019 ha conquistato il titolo di vicecampione di Spagna per squadre.

Matteo Minelli L’imprenditore gualdese Matteo Minelli nel recente passato ha già investito nello sport della sua città. Nel 2020, dopo il lockdown, ideò un campus estivo totalmente gratuito per bambine e bambini di tutte le età per poter far tornare i più a socializzare e praticare sport. Nel 2021 il progetto non solo è stato confermato ma è stato ampliato con la partecipazione della FIGC, del Coni, delle Istituzioni locali e dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.