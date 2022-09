Search for: Search Button

A Gubbio dal 13 settembre il Campionato Mondiale di Automodellismo

Si terranno a Gubbio, dal 13 al 18 settembre prossimi, i Campionati Mondiali di Automodellismo, che si svolgeranno alla pista Cinque Colli Mario Rosati e vedranno arrivare in città centinaia di appassionati e appassionate di tutte le età e da tutti i Paesi del mondo.

A presentare il Campionato, questa mattina a Palazzo Pretorio, c’erano il presidente del club di automodellismo Cinque Colli Giuseppe Agostinelli, il sindaco Filippo Stirati e l’assessore allo Sport Gabriele Damiani.

I campionati si apriranno ufficialmente il 14 settembre, mercoledì, alle 18.30, con una cerimonia aperta a tutti, che coinvolgerà anche gli Sbandieratori, alla quale parteciperanno tutte le delegazioni mondiali degli atleti e appassionati.

L’amministrazione comunale, nel corso della conferenza stampa, ha più volte sottolineato quanto l’assegnazione al club Cinque Colli e alla città di Gubbio del Campionato Mondiale sia stata meritata, in virtù di un impegno grande, di una squadra di volontari attiva, preparata e ben organizzata, ma anche di una importante sinergia con il Comune di Gubbio, che significa garantire al Club Cinque Colli e più in generale a tutte le associazioni cittadine (ultimi in termini cronologici gli eventi del Gubbio DOC e il Torneo Fagioli) un impegno duraturo, vicinanza, nonché la possibilità, per le associazioni, di arrivare ad altissimi livelli.

Il volontariato, è stato da più parti ripreso in conferenza stampa, se sostenuto e incentivato dalle istituzioni, è in grado di rappresentare un know how importantissimo e di veicolare la città e la sua immagine in maniera ampia e significativa.