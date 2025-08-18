Gualdo Tadino, i vincitori del Trofeo Cardinali 2025

Trionfi e conferme tra arcieri e fiondatori delle Porte

Il Trofeo Andrea Cardinali, giunto alla sua XXVI edizione, ha acceso nuovamente l’estate di Gualdo Tadino con una competizione che intreccia tradizione, passione e spirito di appartenenza. La sfida tra arcieri e fiondatori delle quattro Porte ha offerto emozioni e colpi di scena, delineando le gerarchie in vista del Palio di San Michele Arcangelo, i Giochi de le Porte in programma il 26, 27 e 28 settembre 2025.

Nonostante un pomeriggio complicato dalla pioggia, che ha fatto slittare alcune fasi eliminatorie, la manifestazione si è conclusa in un clima di entusiasmo. Nella serata, la città ha accolto non solo i portaioli, ma anche numerosi turisti che hanno scelto il borgo come tappa delle proprie vacanze, contribuendo a rendere l’evento ancora più partecipato.

Il Presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Christian Severini, ha rivolto parole di ringraziamento a volontari e organizzatori, sottolineando come la manifestazione rappresenti “un segno concreto della passione e dell’impegno che animano la comunità”. Ha inoltre richiamato all’appuntamento del prossimo Convivium Epulonis, fissato per il 5 settembre 2025, altra tappa importante nel percorso verso i Giochi.

Sul piano sportivo, il Trofeo Cardinali 2025 ha visto affermarsi talenti giovani e conferme tra i senior. Nella categoria Under fionda, vittoria per Loris Cani di San Facondino, seguito dal compagno di Porta Mattia Shahini. Al terzo posto Simone Farabi di San Benedetto e quarto Jacopo Ceccarelli di San Donato.

Per l’Under arco, trionfo di Matteo Paoletti di San Facondino davanti a Tommaso Luccioni e Lorenzo Cardoni di San Benedetto, con Lorenzo Sannipoli di San Facondino in quarta posizione.

Nella sezione Senior fionda si impone Gabriele Giayvia di San Martino, che precede il compagno di Porta Sergio Sabatini. Al terzo e quarto posto, rispettivamente, Samuele e Daniele Berardi di San Benedetto.

Infine, la categoria Senior arco ha visto primeggiare Luca Castagnoli di San Facondino, davanti a Daniele Astolfi di San Benedetto. Chiudono il podio Emanuele Garofoli e Daniele Maurizi, entrambi di San Martino.

La manifestazione, con i suoi risultati e il calore del pubblico, ha confermato ancora una volta il legame profondo tra sport, tradizione e comunità che caratterizza i Giochi de le Porte.