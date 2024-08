Gubbio vince grazie al gol di Tommasini contro il Sestri Levante

Gubbio – La stagione calcistica dei rossoblù di Roberto Taurino inizia con una vittoria. Al “Barbetti”, il Gubbio si impone per 1-0 contro il Sestri Levante, grazie a un gol di Christian Tommasini, nuovo arrivato dalla formazione del Pescara. Nonostante la squadra sia ancora in fase di costruzione, la prestazione ha dimostrato solidità e determinazione, lasciando intravedere potenzialità interessanti per il prosieguo del campionato.

Il match inizia con il Gubbio subito aggressivo. Al quarto d’ora, Maisto sfiora il gol con un tiro che viene deviato in corner. Durante la stessa azione, l’attaccante Di Massimo subisce un infortunio al ginocchio, costringendo Taurino a sostituirlo con Franchini. Nonostante questo imprevisto, i padroni di casa continuano a spingere e si rendono nuovamente pericolosi al trentesimo minuto, quando Franchini prova a sorprendere il portiere avversario Anacoura con un tiro da sinistra. Tuttavia, l’estremo difensore del Sestri Levante è abile a neutralizzare l’azione.

Nel secondo tempo, il Gubbio mostra ancora determinazione. Gli ospiti provano a farsi vedere con una punizione battuta da Clemenza al decimo minuto, ma il portiere Venturi risponde presente, salvando il risultato. La squadra di Taurino aumenta il ritmo di gioco, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere i tre punti. Al 76′, una lunga verticalizzazione di Rocchi trova Corsinelli in buona posizione, ma ancora una volta Anacoura riesce a intervenire, mantenendo il punteggio in equilibrio.

Con la partita ancora aperta, Taurino decide di inserire forze fresche: entrano Signorini per Rocchi e Tommasini per *Proietti. La scelta si rivela vincente. Proprio Tommasini, al suo debutto, si rende protagonista segnando il gol decisivo. Al minuto 86, si avventa su un pallone deviato da D’Ursi e, in scivolata, insacca il gol dell’1-0 che regala la vittoria al Gubbio.

Negli ultimi minuti, il Sestri Levante cerca disperatamente di pareggiare, spingendo in avanti. Rosetti va vicino alla rete del pari, ma la difesa del Gubbio resiste. Nei minuti di recupero, Franchini viene espulso, lasciando i padroni di casa in dieci uomini. Poco dopo, Clemenza sfiora il pareggio con un tiro pericoloso, ma il Gubbio riesce a mantenere il vantaggio e portare a casa tre punti preziosi.

La vittoria conferma la buona organizzazione della squadra, che ha saputo lottare fino alla fine nonostante le difficoltà. Tuttavia, l’infortunio di Di Massimo rappresenta una preoccupazione per il tecnico Taurino, in vista delle prossime partite. Sarà fondamentale valutare la gravità dell’infortunio e considerare eventuali rinforzi dal mercato per sopperire alla sua assenza.

Nel complesso, la prima uscita stagionale del Gubbio offre segnali positivi, ma anche spunti di riflessione. La squadra ha mostrato carattere e capacità di gestione dei momenti difficili, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per una stagione di successo. I prossimi giorni di mercato potrebbero essere determinanti per consolidare la rosa e migliorare ulteriormente le prestazioni.

Con questa vittoria, scrive il Messaggero, il Gubbio inizia il campionato con il piede giusto, ma il percorso è ancora lungo e pieno di sfide. La partita contro il Sestri Levante è stata solo il primo passo di un cammino che si preannuncia intenso e ricco di emozioni per i tifosi rossoblù.