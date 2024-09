Il torneo “Insieme a Peter Pan” celebra sport e inclusione sociale

La 20ª edizione del torneo quadrangolare “Insieme a Peter Pan” si è svolta oggi presso lo Stadio Comunale “Usu” di Umbertide, consolidando un appuntamento dedicato all’inclusione e alla coesione sociale. L’evento, organizzato dall’Associazione Peter Pan fin dal 2002, è un’occasione in cui lo sport diventa strumento per favorire l’integrazione tra persone con diverse abilità.

L’iniziativa vede la partecipazione di persone seguite dai Centri di Salute Mentale della Usl Umbria 1, con coinvolgimento di famiglie, volontari e amici provenienti dalle città di Umbertide, Città di Castello e Gubbio. Il torneo ha come obiettivo principale promuovere la socializzazione e la crescita personale attraverso lo sport, considerato un mezzo efficace per superare barriere fisiche e psicologiche.

Quest’anno, quattro squadre si sono affrontate nel torneo: la rappresentativa del Comune di Umbertide, l’ASD Peter Pan, l’ANPIS (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale) e l’Informagiovani “City Care” di Umbertide. Oltre alla competizione sportiva, ogni squadra ha simbolicamente rappresentato lo sforzo collettivo verso una comunità più inclusiva. Alla fine della giornata, l’Informagiovani “City Care” si è aggiudicata la vittoria, seguita dal Comune di Umbertide, l’ASD Peter Pan al terzo posto e l’ANPIS in quarta posizione.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Umbertide, con il supporto fondamentale della Cooperativa ASAD e dell’ASD FC Umbertide Agape, due organizzazioni che da tempo promuovono l’integrazione attraverso attività sportive e sociali. Alla manifestazione era presente anche Liana Cicchi, presidente della Cooperativa ASAD, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative nel promuovere una società più inclusiva, in grado di rispettare e valorizzare la diversità.

Il torneo “Insieme a Peter Pan” rappresenta un importante simbolo di come le barriere fisiche, psichiche e sociali possano essere superate attraverso il gioco e la condivisione di momenti sportivi. Il calcio, in questo contesto, diventa un mezzo per permettere ai partecipanti di esprimere le proprie capacità, creare nuove amicizie e vivere esperienze di forte connessione con gli altri, in un clima di rispetto reciproco e solidarietà.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche l’assessore allo Sport di Umbertide, Lorenzo Cavedon, il quale ha evidenziato il valore del torneo come esempio di come lo sport possa fungere da linguaggio universale, coinvolgendo tutti, indipendentemente dalle capacità personali. Ha espresso l’orgoglio del Comune per aver sostenuto l’evento per vent’anni, sottolineando come il torneo incarni perfettamente lo spirito di inclusione e solidarietà che caratterizza la comunità locale.

Un altro rappresentante delle istituzioni, l’assessore Francesco Cenciarini, ha partecipato al torneo anche come giocatore, come fa ormai da sei anni. Nel suo intervento, ha ribadito che il torneo “Insieme a Peter Pan” dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione, capace di superare le differenze e promuovere l’integrazione. Ha inoltre evidenziato l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni, dei volontari e delle organizzazioni locali, un segno positivo per tutta la città di Umbertide.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto a Massimo Bifolchi e Andrea Bettucci, due figure che hanno giocato un ruolo cruciale nell’organizzazione dell’evento, garantendone il successo in ogni edizione e mantenendo viva la missione inclusiva che lo caratterizza.

In conclusione, la 20ª edizione del torneo “Insieme a Peter Pan” ha confermato ancora una volta il suo ruolo fondamentale nella promozione di una società più inclusiva, dove lo sport rappresenta un ponte per l’incontro e la condivisione.