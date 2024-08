Iscrizioni Aperte Gran Finale della Super Salita al 59o Trofeo Fagioli

Iscrizioni Aperte per il Gran Finale della Super Salita al 59o Trofeo Fagioli

Gubbio, una città storica dell’Umbria, si prepara ad accogliere il gran finale della SuperSalita al 59° Trofeo Fagioli il 1° settembre. Questo evento segna l’ultimo round della prestigiosa serie tricolore, un appuntamento che gli appassionati di motori attendono con ansia ogni anno.

Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, con sede a Gubbio, sta lavorando senza sosta per organizzare il 59° Trofeo Luigi Fagioli. Le iscrizioni per piloti e team sono ora aperte e continueranno fino al 26 agosto. L’evento è riconosciuto anche dal CIVM Nord e Sud, dal Tricolore Bicilindriche, dal Challenge Assominicar e come gara di auto storiche.

La classica cronoscalata umbra, nota come la “Montecarlo delle Salite”, è pronta a ospitare il Campionato Italiano SuperSalita. Quest’anno, l’evento vedrà i migliori cronoman al volante nel weekend del 1° settembre. Il programma completo sarà svelato a breve, e l’edizione 2024 promette di migliorare ulteriormente gli aspetti organizzativi, grazie al supporto di tutte le realtà e gli enti locali vicini.

Le iscrizioni alla gara umbra sono aperte dal 29 luglio e dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica entro il 26 agosto alle ore 23.59. Per ulteriori informazioni o istruzioni, è possibile fare riferimento al sito ufficiale della manifestazione www.trofeofagioli.it.

Oltre che come finalissima della SuperSalita, il 59° Trofeo Fagioli è valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) girone Nord e Sud, per il Tricolore Bicilindriche e per il Challenge Assominicar. La competizione è aperta ai piloti stranieri e alle auto storiche, alle quali Gubbio dedica un trofeo apposito.

Il Trofeo Fagioli sarà occasione promozionale anche attraverso la diretta televisiva garantita da ACI Sport TV sul canale 228 di Sky e i canali web ufficiali della Federazione. Il programma di massima riserverà come da tradizione la giornata di venerdì alle verifiche tecniche e sportive, il sabato alle due salite di prove ufficiali con partenza alle 9.30 e la domenica al clou delle due gare finali del Tricolore SuperSalita, con la prima vettura attesa sul percorso alle ore 9.00.

Nel 2023, la vittoria della tappa tricolore umbra è andata per la prima volta al pilota potentino Achille Lombardi su Osella Pa21 4C turbo con il tempo totale di 3’16”46. A completare il podio le Nova Proto Np01 dei siciliani Franco Caruso e Samuele Cassibba, mentre il pluricampione fiorentino Simone Faggioli e la Norma M20 Fc, dopo il ritiro dovuto a una toccata in gara 1, si sono imposti nella sola gara 2 in 1’35”04.