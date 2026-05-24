La Sfacchinata applaude il trionfo di Mezzetti e Cappelletti

Primato storico di iscritti per la podistica a Gualdo Tadino

La trentacinquesima edizione della nota manifestazione podistica denominata La Sfacchinata, svoltasi sul territorio umbro nel corso dell’anno 2026, ha fatto registrare un primato assoluto sul fronte dell’affluenza sportiva. L’evento ha visto l’adesione complessiva di ben 460 atleti, suddivisi nello specifico tra i 360 corridori impegnati sul fronte della prova agonistica classica e i 100 appassionati che si sono cimentati nella nuovissima formula della passeggiata non competitiva, introdotta proprio in questa occasione. Il raggiungimento di tali cifre consolida il rilievo della gara nel panorama atletico della regione, premiando gli sforzi profusi dal gruppo organizzativo della società Atletica Taino, sotto la guida del presidente Mario Procacci. La complessa macchina operativa ha potuto fare affidamento sul prezioso lavoro di circa un centinaio di collaboratori, dediti sia all’aspetto agonistico sia alle mansioni logistiche e di sicurezza, supportati attivamente dall’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Massimiliano Presciutti e dall’assessore Gabriele Bazzucchi, oltre che dal contributo dei partner e del personale dell’Unitalsi.

I risultati della competizione maschile e femminile

Sul fronte prettamente agonistico, il successo nella categoria assoluta maschile è andato ad Alessandro Mezzetti, portacolori del team Atletica Capanne. L’atleta ha completato il tracciato fermando i cronometri sul tempo di 33’07’’, con una media di corsa pari a 3’16’’ per chilometro, sfiorando la prestazione record storica di 32’26’’ stabilita originariamente nel 2021. Al contrario, in ambito femminile si è assistito al crollo del precedente primato cronometrico per merito di Martina Cappelletti. L’atleta tesserata con l’Atletica Castello ha concluso la sua prova con il tempo straordinario di 36’41’’, mantenendo un’andatura media di 3’38’’ al chilometro e firmando così la nuova miglior prestazione assoluta del percorso. Entrambi i vincitori avevano già iscritto il proprio nome nell’albo d’oro della competizione in passato, dimostrando una notevole confidenza con le pendenze tipiche del comprensorio gualdese.

Il racconto dei protagonisti e lo sviluppo del percorso

Subito dopo aver tagliato il traguardo, Alessandro Mezzetti ha espresso la propria profonda soddisfazione per la vittoria ottenuta, sottolineando che si tratta del suo terzo anno di partecipazione, dopo il piazzamento sul terzo gradino del podio nel 2022 e il successo conseguito nel 2023. Il podista ha spiegato di essere tornato per effettuare un test di velocità su strada pur dedicandosi ultimamente alle discipline trail, precisando che la prima sezione in discesa ha permesso di fare selezione insieme all’avversario Ridolfi, prima di tentare l’allungo decisivo nel segmento sterrato nonostante le folate di vento contrario. Anche Martina Cappelletti ha manifestato grande entusiasmo per aver centrato l’obiettivo del primato del percorso, evidenziando le difficoltà causate dalle correnti d’aria nella parte centrale sterrata e ricordando che il tracciato richiede un’attenta gestione delle energie nella prima metà per evitare di soffrire i selettivi strappi muscolari posizionati nel finale.

Lo svolgimento dei transiti e le classifiche delle società

I primi a muoversi sono stati i partecipanti della camminata non competitiva alle ore 9:15, partendo da Piazza Martiri della Libertà sotto l’egida del sindaco Presciutti, il quale ha preso parte alla camminata stessa per poi presiedere alla cerimonia ufficiale di premiazione. Successivamente, alle ore 9:30, il presidente Mario Procacci ha dato il via ufficiale ai corridori agonistici. Gli atleti, dopo aver effettuato un passaggio all’interno delle vie del centro storico cittadino, hanno intrapreso la discesa di via Franco Storelli in direzione della località San Rocco. Di seguito, i podisti hanno attraversato l’area di Canale e l’antico tracciato della via Flaminia sino al quartiere Biancospino, prima di concludere le fatiche in via Cavour. Dietro a Mezzetti si sono piazzati Andrea Fiorani con il tempo di 33’36’’ e Riccardo Ridolfi con il crono di 33’44’’. Nella classifica delle donne, alle spalle di Cappelletti, sono giunte Lucrezia Vagnoli in 40’34’’ e Sara Cortona in 41’13’’. Tra i sodalizi più numerosi, esclusa l’Atletica Taino, spicca l’Atletica Winner Foligno davanti alla Podistica Avis Fabriano, all’Assisi Runners, alla Pietralunga Runners e all’Atletica Capanne. Il calendario sportivo locale dà appuntamento agli appassionati per la giornata di domenica 12 luglio a Valsorda con le attese sfide podistiche montane di 10 e 20 chilometri.