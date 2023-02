Marco Sensi vince Scalata delle Sorgenti, Varasano nel femminile

Marco Sensi – Nonostante il clima inclemente, gara appassionante sugli 11,5km di Nocera Umbra per la Scalata delle Sorgenti. Pronti-via, Alessio Panfili dei Taino sorprende tutti con una prima parte di gara a ritmo infuocato (3’30”/km) e stacca gli inseguitori fino ad un vantaggio massimo di 200mt.

dalla pagina della ASD Nocera Umbra Titans Team

Sulla sfiancante salita di Schiagni comincia la rimonta di Marco Sensi (Assisi Runners) che successivamente in discesa ricuce lo strappo e all’altezza dell’ultimo chilometro, in corrispondenza del rientro nel centro storico, affianca Panfili.

I due procedono appaiati ma appare evidente che Panfili abbia speso troppo e sull’ascesa finale di Corso Vittorio Emanuele cede il passo a Sensi che allunga e va a trionfare sotto Porta Nuova chiudendo in 47:20, alla media di 4’07”/km. Onore delle armi all’ottimo Panfili staccato di soli 27” mentre terzo chiude Massimiliano Sfondalmondo (TX Fitness) che gestisce alla perfezione la sua posizione per tutta la gara.

Tra le donne non c’è storia. La favoritissima Emanuela Varasano della Podistica Volumnia Sericap Perugia prende il largo dall’inizio e metro dopo metro costruisce un gap incolmabile con le avversarie. Ferma il cronometro a 52:30, strepitosa media di 4’34”/km. Neanche Lorena Piastra (TX Fitness), protagonista assoluta del 2022, riesce a restare in scia e sul traguardo paga 3’35”.

Ottimo terzo posto per la sorprendente Benedetta Caporicci dei Molon Labe.

Per i Titans prestigioso risultato di Luca Nassuato, dodicesimo assoluto in 54:58 e secondo di categoria. Non va a premio quest’anno Laura Brancaleone nonostante la sua prestazione sia la stessa del 2022 (1:00:48), quella che le permise di essere prima di categoria.

Premiati infine per il Memorial Bruno Mancinelli, Michela Seccafieno e Alfredo Corica, entrambi dell’Atletica Winner Foligno e rispettivamente più giovane e meno giovane tra i partecipanti.

Società con più partenti, Atletica Winner Foligno.

Facciamo una premessa, questo post sarà ben più lungo degli standard dei social. Per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la giornata di oggi, non bastano cinque righe di testo. Tutta Nocera e le persone che le vogliono bene, hanno dimostrato ancora una volta che quando si uniscono gli sforzi, quando ognuno mette a disposizione una parte del proprio tempo, si posso fare piccole grandi cose. Nella speranza di non aver dimenticato nessuno, vogliamo dire GRAZIE a:

– AVIS, Bruno è fiero di voi, un motivo in più per venire a donare, siete l’essenza del Sociale

– Amministrazione Comunale e Sindaco Caparvi, per il supporto, per il palazzetto e per “regalarci” Emiliano

– Polizia Municipale, il com. Monarca e il suo staff hanno garantito il coordinamento e la sicurezza

– Protezione Civile, dei veri angeli custodi su ogni incrocio e davanti la corsa

– Bikers Nocera Umbra, un gruppo di intrepidi eroi su due ruote trascinati dalla granitica Cristina

– Moto Club, senza di voi come avremmo fatto? Simone, Giampaolo e il team…grazie

– Servizio Ambulanza di Fossato di Vico e la mitica dott.ssa Piperni alla quale dobbiamo riconoscenza eterna

– LIVE Nocera, con poche ore di sonno alle spalle ma con un servizio unico in tutta la regione e lo speaker Paolo, un gioiello

– Bar ZeroSetteQuattroDue, non c’è gara senza di voi, gentilezza senza confini

– Famiglia Biagioli, con questa pioggia poter utilizzare l’hotel ci ha salvato

– Il Borgo, Il Borgo Antico e Porta Vecchia: Enzo, Ramona e Famiglia Favorini, ogni partecipante si ricorderà di voi e di quanto si mangia bene a Nocera. Outstanding!

– Matteo Coccia, da sempre il nostro obiettivo sulla Scalata.

E poi tutti gli sponsor che hanno riempito di regali tutti gli iscritti: Umbria Filler, Il Cantiere, Arredamenti Mascioni, Conceria Giardini, Cioccolatini Laloni, Birra Birrificio San Biagio, Semetella, Ippocrasso Nocera Umbra, Caprera Supermarket, Birrificio Nocera Umbra, Fertitecnica.

Infine grazie a tutti i cittadini che si sono prodigati nella riuscita. Non vi nominiamo ma siete tanti e tutti preziosi.

Grazie Franco Mancinelli per aver sfidato il freddo ed esser stato con noi…