Mariani al via della finalissima di Misano in Formula X

Ultimo e decisivo appuntamento stagionale nella Formula X Pro Series per Lorenzo Mariani, che nel weekend del 10 novembre si schiera al via del gran finale del Misano World Circuit al volante della Tatuus T014 Abarth turbo di Formula 4. Le due gare in programma fra sabato e domenica concluderanno il campionato e saranno cruciali per il giovane portacolori del Team Racing Gubbio, la scuderia diretta da papà Fabio Mariani con la quale è reduce da quattro podi consecutivi (due risultati “da bollicine” sia a Vallelunga sia al Mugello). grazie ai quali si è istallato al terzo posto della classifica.

Seppure il gap dai battistrada sia piuttosto consistente da recuperare (32 e 31 punti), matematicamente il 25enne driver eugubino è ancora in corsa per il titolo, a maggior ragione per il fatto che la tappa che si disputa sul circuito romagnolo assegna punteggio doppio. In stagione a Misano Adriatico la Formula X Pro Series ha già fatto visita in giugno in occasione del quarto dei sette round in calendario e Mariani può vantare un precedente incoraggiante: nella circostanza, infatti, concluse terzo sul podio di gara 1 e fu protagonista in top-5 in gara 2 centrando il giro più veloce della corsa.

Il programma dell’ultimo atto del 2024 prevede per venerdì 8 novembre due turni di prove libere (alle 9.00 e alle 11.25) e nel pomeriggio le qualifiche, che scattano alle 14.25. Sabato gara 1 prende il via alle 12.20, mentre domenica gara 2 si disputa alle 14.30. Entrambe sulla distanza di 20 minuti, le corse saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend, sul sito del campionato e su LiveGP.it e durante il fine settimana saranno disponibili ulteriori dirette con interviste ai piloti e approfondimenti.

“A Misano – dichiara Lorenzo Mariani – siamo stati piuttosto competitivi a giugno e possiamo ripartire da dati consolidati. Alla vigilia di un appuntamento fondamentale potersi basare su dei riferimenti e sull’esperienza pregressa è un buon punto di partenza. Credo che con gli altri 3-4 piloti coinvolti al vertice vivremo delle sfide davvero intense, sarà una vera e propria battaglia. Finora siamo sempre stati all’altezza in stagione e quindi sappiamo di poter disporre del potenziale necessario a ripeterci.

Speriamo che tutto funzioni e che il weekend inizi al meglio fin dalle qualifiche, sempre importanti su un circuito piuttosto guidato come Misano. Come in ogni finale può succedere di tutto, dobbiamo farci trovare pronti e motivati al massimo”.