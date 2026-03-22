Rugby Gubbio accende il duello con i laziali

I lupi sfiorano la vittoria contro i Lions Alto Lazio a Narni

Gubbio, 22-03-2026 – Il rettangolo di gioco del Coppiolo ha ospitato una delle sfide più entusiasmanti del campionato di rugby, dove i padroni di casa hanno quasi compiuto l’impresa contro i Lions Alto Lazio. La formazione guidata da coach McDonnell ha interpretato il match con un’intensità agonistica senza precedenti, chiudendo la contesa sul punteggio di 33-35 contro la prima della classe. Nonostante la sconfitta di misura, la prestazione corale dei lupi eugubini ha evidenziato una crescita tecnica e caratteriale che ha messo in seria discussione la leadership dei laziali. La cronaca dell’incontro racconta di un avvio folgorante, con i locali capaci di portarsi subito sul 10-0 grazie alla segnatura pesante di Giovanni Di Fiore e al lavoro incessante del pacchetto di avanti, come riporta il Rugby Gubbio Ufficio Stampa.

Dopo lo shock iniziale, i Lions Alto Lazio hanno dimostrato perché occupano la vetta della classifica, riorganizzando le file con estrema lucidità. La compagine ospite ha sfruttato al meglio la propria superiorità fisica, ribaltando l’inerzia della gara attraverso due mete e una precisione chirurgica nei calci di punizione. Il primo tempo si è concluso con i laziali avanti per 12-20, un vantaggio che si è ampliato sensibilmente nella prima metà della ripresa. Con altre due marcature pesanti e un ulteriore calcio piazzato, il tabellone segnava un apparentemente incolmabile 12-35, un risultato che avrebbe potuto abbattere moralmente qualsiasi avversario, ma non il collettivo rossoblù.

In un finale di gara ad altissima tensione, il Rugby Gubbio ha trovato le energie per una reazione veemente che ha entusiasmato il pubblico presente. Il capitano Luigi Pretotto ha suonato la carica trascinando la mischia oltre la linea bianca, seguito da una splendida intuizione di Romagnoli Poloni che ha liberato Dehan Neethling per la quarta meta. Lo stesso Pretotto ha poi siglato la quinta marcatura personale della squadra, portando il punteggio sul 33-35. Un episodio arbitrale controverso nel recupero, relativo a una rimessa laterale dubbia, ha strozzato in gola il grido di vittoria dei lupi, che escono comunque dal campo tra gli applausi per aver segnato ben cinque mete alla corazzata del torneo.

Il weekend ovale ha riservato grandi soddisfazioni anche per il settore giovanile, con i ragazzi dell’Under 14 protagonisti di un triangolare d’eccellenza sempre sul terreno del Coppiolo. Gli atleti diretti dai tecnici Grasselli e Pauselli hanno travolto il Foligno con un eloquente 45-5, dimostrando una grinta difensiva notevole anche nel confronto contro il Perugia Junior, terminato 5-22.

Prossimi appuntamenti

Un’altra partita per i ragazzi di coach McDonnell prima della pausa pasquale sarà domenica 29 a Roma, contro l’Olimpic Club, ore 15:30.