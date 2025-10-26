Rugby Gubbio: il derby umbro della Serie B va al Perugia per soli 3 punti
E’ stata la grande battaglia che ci si aspettava, da entrambi le parti. Complimenti al Gubbio e al Perugia per la bellissima partita e la vittoria per 35-32, con 5 mete per parte. Per i ragazzi di coach McDonnell la partita inizia in salita, i lupi vanno subito sotto, 7-0, ci pensa Capitan Fioriti per il Gubbio a riportare la situazione in pareggio, grazie anche alla trasformazione di Dehan Neethling.
Il Gubbio passa poi in vantaggio grazie a una magnifica meta del pacchetto di mischia, 7-12 per gli eugubini. La mischia del Perugia pareggia il conto, ripassando poi in vantaggio, 21-12.
Punizione messa a segno da Dehan e poi meta per il Gubbio ad opera di Samuel Giacomini. Grazie alla trasformazione di Dehan il primo tempo si chiude 21-22 per il Rugby Gubbio.
Nel secondo tempo prima due mete del Perugia e negli ultimi minuti della partita i lupi vanno a segno prima con una bella fuga di Giovanni Piobbichi e poi di nuovo con Alessandro Fioriti. Mancano i punti al piede di Dehan e il match si chiude con la vittoria del Perugia, con soli tre punti in più del Gubbio.
Rugby Gubbio che ha lottato fino alla fine, commettendo però qualche errore di disciplina, che darà lavoro a coach McDonnell durante la settimana. Nonostante il risultato buona prova di tutti i ragazzi giovani in campo, che hanno affrontato a testa alta una squadra di grande esperienza.
Per il Rugby Gubbio hanno giocato: Dehan Neethling, Giovanni Piobbichi, Riccardo Tomassoli, Riccardo Romagnoli Poloni, Giovanni Di Fiore, Mattia Ceccarelli, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Lorenzo Urbanelli, Andrea Nucciarelli, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhyn, Alessandro Fioriti, Filippo Ferranti, Samuel Giacomini, Luca Minelli, Luigi Pretotto, Fabio Minelli, Leonardo Smacchi, Francesco Lorenzi, Leonardo Fecchi.
Complimenti ai lupi U14 del Rugby Gubbio per la bellissima prestazione di sabato 25 ottobre a Città di Castello. Una bella partita, combattuta, i nostri lupi non si sono mai dati per vinti. 21-21, tre mete pari. Bravissimi!
Prossimi appuntamenti:
La Serie B del Rugby Gubbio sarà di nuovo in campo domenica 2 Novembre al Coppiolo di Gubbio contro Colleferro, un’altra delle novità del Girone 4 del Campionato. Inizio ore 14:30.
