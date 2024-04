Rugby Gubbio: Straordinario Pareggio Contro l’Unione San Benedetto al Coppiolo

Il 27-27 è il risultato finale che ha visto i Lupi del Rugby Gubbio lottare fino all’ultimo minuto contro l’Unione San Benedetto al Coppiolo. Questa straordinaria partita ha dimostrato la determinazione e la grinta dei ragazzi di coach McDonnell, che, con la salvezza già assicurata, hanno onorato il campo eugubino e la maglia del Rugby Gubbio.

A differenza dell’incontro di andata, che aveva visto una netta vittoria dell’Unione San Benedetto per 48-0, questa volta la musica è cambiata. I Lupi del Rugby Gubbio hanno dimostrato grande tenacia e spirito di squadra, pareggiando contro una squadra di grande esperienza che occupa il sesto posto nella classifica del Campionato di Serie B Girone 2.

La partita è iniziata con il piede giusto per il Rugby Gubbio, con Sebastiano Capannelli che ha segnato una meta nei primi minuti di gioco. Nonostante la reazione dell’Unione San Benedetto, che ha risposto con un calcio di punizione e due mete, i Lupi non si sono arresi. Lorenzo Floridi ha messo tra i pali un calcio di punizione e poco dopo Lorenzo Crotti ha segnato una meta, seminando tre avversari.

Il primo tempo si è concluso con il San Benedetto in vantaggio per 17-24, ma nella ripresa il Rugby Gubbio ha dimostrato di non mollare. Floridi ha segnato un altro calcio di punizione e, nonostante la risposta dell’Unione San Benedetto, i ragazzi di coach McDonnell hanno segnato la meta del pareggio nell’ultima azione della partita.

Le parole di Joe McDonnell a fine match sottolineano la soddisfazione per la prestazione della squadra: “27-27 è un ottimo risultato, conquistiamo 2 punti in classifica, sono molto felice. Settimana prossima saremo in casa del Romagna, primo in classifica, servirà disciplina e il giusto approccio alla partita ma oggi ho visto che i ragazzi ci hanno messo cuore e sono molto contento. Di nuovo complimenti a tutti i ragazzi e al San Benedetto”.