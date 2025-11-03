Rugby Gubbio travolge Colleferro e conquista la prima vittoria

Successo per i lupi umbri: 44-17 e cinque mete al San Biagio

Prima affermazione stagionale per il Rugby Gubbio, che nella terza giornata del campionato di Serie B ha superato in casa il Colleferro Rugby con un netto 44-17. L’incontro, disputato sul campo di San Biagio davanti a un pubblico numeroso, ha premiato la determinazione dei “lupi” guidati da coach McDonnell, capaci di esprimere un gioco solido e ordinato per tutti gli ottanta minuti.

Dopo il pareggio con Olbia (28-28) e la sconfitta di misura con Perugia (35-32), la formazione eugubina ha trasformato in punti il lavoro svolto in allenamento. A inaugurare il tabellino è stato Dehan Neethling, preciso al piede con un calcio di punizione. Il Colleferro ha risposto con una meta di mischia, ma ancora Neethling ha riportato avanti i padroni di casa con un altro piazzato. Due mete di Giovanni Piobbichi e una di Silvano Broqua, tutte trasformate dallo stesso Neethling, hanno chiuso la prima frazione sul 27-5.

Nella ripresa i laziali hanno accorciato con due mete (27-17), ma i gubbiotti hanno ripreso il controllo del match: un ulteriore calcio di punizione e due mete spettacolari, firmate da Lorenzo Urbanelli e Leonardo Smacchi, hanno fissato il punteggio sul 44-17, regalando ai rossoblù cinque punti in classifica e tanta fiducia per il prosieguo della stagione.

Nel gruppo eugubino spicca la prestazione del pilone Filippo Ferranti, eletto “Residual Man of the Match” per la grinta e la costanza mostrata in campo. L’intera squadra ha messo in evidenza coesione, ritmo e capacità di concretizzare le occasioni, segno di un piano di gioco ben assimilato.

La prossima sfida vedrà il Rugby Gubbio impegnato il 30 novembre sul campo dell’Unione Rugby Firenze; il match sarà trasmesso in diretta sull’app VEO Live dalle 14.30. La società invita i tifosi a continuare a seguire e sostenere la squadra attraverso i canali social ufficiali e il sito istituzionale.

