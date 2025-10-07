Straordinaria vittoria di Alessandro Lytvyn alle Olimpiadi

Il talento del Casimiri porta Gualdo Tadino sul palcoscenico mondiale

Alessandro Lytvyn, giovane studente dell’Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino, ha raggiunto un risultato di prestigio internazionale vincendo le Olimpiadi Mondiali di Matematica Mentale. Il trionfo, riportato dall’Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino, rappresenta non solo un successo personale, ma anche una significativa conferma dell’eccellenza formativa della scuola locale.

L’evento si è svolto a Valencia, presso il Museo della Scienza Principe Felipe, e ha visto la partecipazione di 282 concorrenti provenienti da 12 Paesi. Nella categoria Master pro (13-15 anni), Alessandro ha conquistato il titolo di super campione, distinguendosi per rapidità di calcolo, logica e concentrazione. La sua vittoria è frutto di talento naturale, dedizione costante e dell’importante supporto dei docenti del Casimiri, impegnati da anni a promuovere la eccellenza nelle discipline scientifiche.

La comunità di Gualdo Tadino ha accolto con entusiasmo la notizia. L’assessore all’Istruzione, Gabriele Bazzucchi, sottolinea come il successo di Alessandro evidenzi il valore della formazione offerta dalla scuola e l’impegno quotidiano di studenti e insegnanti. “Questa affermazione internazionale dimostra che con passione e determinazione i giovani talenti possono ottenere risultati straordinari”, ha dichiarato Bazzucchi secondo il comunicato del Comune.

Anche il Sindaco, Massimiliano Presciutti, ha espresso orgoglio per il traguardo raggiunto: la vittoria di Alessandro non solo mette in luce il suo impegno personale, ma conferma la reputazione internazionale della città nel sostenere il talento dei giovani. La partecipazione e il successo alle Olimpiadi di Matematica Mentale rappresentano un esempio tangibile di come passione, disciplina e supporto educativo possano generare risultati concreti a livello internazionale.

L’Istituto Casimiri e l’Amministrazione comunale si preparano ora a ricevere Alessandro in Municipio, dove verrà consegnato un riconoscimento ufficiale. La straordinaria performance dello studente conferma la capacità della città di valorizzare le eccellenze giovanili, rafforzando l’immagine di Gualdo Tadino come polo di formazione di alto livello e come fucina di talento internazionale.