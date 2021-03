Tappa della Tirreno Adriatico, come cambia la viabilità a Gualdo Tadino

Parte oggi da Lido di Camaiore la 56° edizione della Tirreno-Adriatico che venerdì prossimo arriverà a Gualdo Tadino durante la 3a Tappa Monticiano-Gualdo Tadino di 219 km. Dopo lo storico arrivo del Giro d’Italia nel 2018 anche la Corsa dei Due Mari entrerà a far parte della storia non solo della nostra città, ma dell’intero territorio e della Regione Umbria. Sarà un’occasione unica per ammirare di nuovo i più grandi campioni internazionali del ciclismo (parteciperanno infatti nomi come Pogačar, Thomas, Bernal, Fuglsang, Almeida, Landa, Nibali, S. Yates, Quintana, Bardet, Pinot, Higuita e Woods per la Generale. Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Sagan, Van Avermaet, Ganna, Ewan, Gaviria, Ballerini, Viviani, Merlier a caccia di tappe).

In questo particolare e difficile momento storico condizionato pesantemente dalla pandemia legata al Covid-19 ospitare un evento così importante a Gualdo Tadino rappresenta un tangibile segno di speranza per una pronta ripresa della nostra comunità sotto tutti i punti di vista.

L’Amministrazione Comunale sta lavorando alacremente per organizzare nel migliore dei modi questo storico appuntamento con lo scopo di rilanciare l’economia, il turismo, l’immagine della città e dei suoi operatori commerciali e delle strutture ricettive per ripartire al meglio insieme e sconfiggere il Coronavirus.

Con l’arrivo a Gualdo Tadino della 3a della tappa della Tirreno-Adriatico si informa la cittadinanza che verranno effettuate delle modifiche riguardo la circolazione stradale (Ordinanza N° 26 del 09-03-2021) nel seguente modo:

VIALE MANCINI

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 17.00 dell’11 marzo 2021 alle ore 21.00 del 12 marzo p.v. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 12 marzo p.v.

LARGO ASS. VOLONTARI DEL SANGUE (Giardini Pubblici)

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 17.00 dell’11 marzo 2021 alle ore 21.00 del 12 marzo p.v. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle dalle ore 21.00 dell’11 marzo p.v. alle ore 21.00 del 12 marzo p.v.

VIA V LUGLIO

Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del 12 marzo p.v. VIA G. MATTEOTTI

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 17.00 del 11 marzo p.v. alle ore 20.00 del 12 marzo p.v.

P.ZZALE FEDERICO II

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 17.00 del 11 marzo p.v. alle ore 20.00 del 12 marzo p.v.

VIA LUCANTONI

Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 21.00 del 12 marzo p.v.

VIA BERSAGLIERI

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 12.00 dell’11 marzo 2021 alle ore 12.00 del 12 marzo p.v. Le limitazioni al transito ed alla sosta imposte con il presente provvedimento non si applicano ai veicoli appositamente autorizzati ed a quelli in servizio di polizia e/o di emergenza.

Si aggiunge inoltre che:

Nel pomeriggio di venerdi 12 marzo p.v. sono previsti cambiamenti alla circolazione stradale lungo la SP 241/5 (S. Pellegrino) e sulla SR 3 FLAMINIA (tratto compreso tra l’intersezione con la SP241/5 e l’intersezione con via Roma) fino alla completa interruzione della circolazione stradale tra le 15 e le 19 circa.

Si invitano i cittadini di Gualdo Tadino ad utilizzare per i propri spostamenti la SR3 FLAMINIA NUOVA (Variante) che rimane pienamente transitabile (con la sola eccezione della chiusura delle uscite di San Pellegrino in entrambe le direzioni di marcia)

Si ricorda, altresì, che per la manifestazione in programma non è prevista presenza di pubblico e che, pertanto, rimangono vietati assembramenti raggruppamenti di persone lungo il percorso di gara.