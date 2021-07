Trofeo Fagioli 2021, a Mario Donnini il Memorial Barbetti

Mercoledì la cerimonia che ospiterà anche l’ex pilota di F1 Arturo Merzario

La settimana del 56° Trofeo Luigi Fagioli, che si disputa a Gubbio nel weekend, inizia con l’annuncio della consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti al noto giornalista di “Autosprint” Mario Donnini. Mentre le iscrizioni alla cronoscalata tricolore del 1° agosto si chiuderanno oggi (lunedì) a mezzanotte, l’evento si aprirà con la cerimonia del riconoscimento mercoledì al Park Hotel Ai Cappuccini nel contesto di una serata tutta a tema motoristico condivisa dal Rotary Club Gubbio e dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, durante la quale si terrà anche una “conversazione libera” fra lo stesso Mario Donnini e Arturo Merzario. Proprio il pilota già F.1 e protagonista anche negli anni ruggenti delle corse endurance fu ospite a Gubbio quando fu lui a ricevere il Memorial Barbetti nel 2001.

Nell’albo d’oro del “Barbetti”, dedicato a due personaggi che tanto hanno rappresentato per Gubbio e il suo mondo sportivo, insieme a Merzario compaiono personalità del calibro di Mauro Forghieri, Clay Regazzoni, Giancarlo Minardi, Miki Biasion, Andrea Montermini, Emanuele Pirro, Pino D’Agostino e,-fra i giornalisti, Ezio Zermiani e la Redazione di Rai Sport rappresentata da Maurizio Losa. Il nome di Mario Donnini, giornalista umbro originario della vicina Gualdo Tadino, firma di “Autosprint” e “Motosprint” e apprezzato scrittore di libri a tema motorsport, si aggiunge dunque a una folta schiera di grandi personaggi dell’automobilismo nazionale e internazionale approdati a Gubbio per il riconoscimento.

Così ha commentato Donnini: “Ho cominciato questo mestiere proprio con le corse in salita e proprio con Gubbio, che amo particolarmente perché ho iniziato a lavorare con piloti, colleghi e fotografi eugubini con i quali mi sento come un fratello. Che tutto torni da dove tutto è iniziato è un immenso piacere. E credo che sia bellissimo pensare che se da allora è passato del tempo per me un grande salto di qualità è stato fatto dal trofeo Fagioli. Trovarsi in qualche modo cambiati e ‘cresciuti’ dopo tutto questo tempo, e nel caso del Trofeo Fagioli attraverso un così grande salto di qualità, mi rende particolarmente orgoglioso. Sarà come tornare a casa da amici, oltre che un onore, per me sarà come una festa”.