Virtus Bastia piega Gubbio, sfida decisa negli ultimi secondi

Un match combattuto: decisiva la tripla negli ultimi secondi

Gubbio, 20 ottobre 2025 – Una gara che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo: la terza giornata di campionato ha visto l’EMI Basket Gubbio cedere il passo alla Virtus Bastia, che si è imposta in casa per 72 a 67. Nonostante un match equilibrato e mai scontato, i ragazzi di coach Lorenzo Cecchini hanno dovuto accettare un’altra sconfitta, restando a due punti in classifica dopo tre turni, ma mostrando segnali di crescita e grinta, come si legge nel comunicato di Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio.

Il primo quarto si apre all’insegna dell’imprevedibilità, con entrambe le squadre che trovano facilmente la via del canestro. È la Virtus Bastia a fare la voce grossa nei primi minuti, ma Gubbio non si lascia sorprendere, grazie anche a un ispirato Marcone che mette a referto 6 punti nella frazione e chiude la serata con 18 personali. I biancoblu riescono a chiudere avanti per 17-19 il primo parziale, lasciando presagire una gara aperta.

Nel secondo quarto, gli eugubini dimostrano maggiore solidità rispetto alle uscite precedenti, pur costretti a rincorrere una Virtus Bastia determinata, che porta il punteggio sul 39-35 all’intervallo lungo. Dopo la pausa, Gubbio ritrova verve e riesce addirittura a passare avanti. Tuttavia, i padroni di casa non tirano mai indietro la mano e si presentano agli ultimi dieci minuti in vantaggio per 52-49.

La partita si decide nel finale, con un’intensa battaglia su ogni possesso. A 23 secondi dalla sirena, il risultato è ancora apertissimo, con Bastia avanti di uno. È allora che Orlando firma la tripla del +4, chiudendo di fatto la contesa e regalando la vittoria ai suoi, lasciando Gubbio con la consapevolezza di aver lottato fino in fondo.

VIRTUS BASTIA – BASKET GUBBIO 72-67

VIRTUS BASTIA: Fondacci 7, Bonucci 11, Ambrosino 9, Proietti 2, Orlandi 9,

Piampiano 2, Rossi ne, Burini 13, Antonielli 2, Meccoli 9, Ardenti ne, Costantini

8. All. Calisti

BASKET GUBBIO: Di Simone 11, Beccafichi 5, Cecchini R., Marcone 18, Bianchi

ne, Mulazzani 15, Carter Yelamos 12, Berti 6, Vispi ne, Flamini, Razzi,

Palazzari. All. Cecchini L.

PARZIALI: 17-19, 22-16, 13-14, 20-18.

PROGRESSIVI: 17-19, 39-35, 52-49, 72-67.

Usciti per 5 Falli: Meccoli (Virtus Bastia)

Per l’EMI Basket Gubbio nulla è perduto: già da domani la formazione tornerà in palestra per preparare il prossimo incontro, previsto sabato 25 alle 17:30 alla Polivalente, quando ospiterà la Virtus Assisi in una partita che promette ulteriori emozioni e voglia di riscatto.