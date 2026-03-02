Vittoria del Rugby Gubbio: i lupi piegano l’Unione Firenze

Successo interno al Coppiolo tra mete e solidarietà

GUBBIO, 2-03-2026 – Il fortino del Coppiolo si conferma terra di conquista impossibile per gli avversari, regalando al pubblico eugubino una domenica di pura adrenalina. In una sfida caratterizzata da un’intensità agonistica fuori dal comune, il Rugby Gubbio ha ottenuto una vittoria pesantissima contro l’Unione Rugby Firenze, chiudendo i conti sul 20-14. I ragazzi guidati da coach McDonnell hanno dimostrato non solo una tecnica sopraffina, ma una resilienza psicologica invidiabile, riuscendo a mantenere i nervi saldi anche nei momenti di massima pressione esercitata dal XV toscano.

L’avvio di gara ha visto la formazione fiorentina partire con maggiore determinazione, riuscendo a portarsi in vantaggio nelle prime fasi di gioco. Tuttavia, la reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere: è stato Giovanni Di Fiore a trascinare i compagni con due mete pesanti, supportato dalla precisione millimetrica di Dehan Neethling nelle trasformazioni. Il primo tempo si è chiuso con il Gubbio in pieno controllo, ma la ripresa ha riservato brividi inaspettati. Il Firenze è tornato prepotentemente in partita, operando il sorpasso temporaneo sul 12-14. In quel frangente critico, i lupi hanno mostrato il loro volto migliore: un calcio di punizione di Neethling ha riportato il vantaggio in Umbria, prima che la mischia rossoblù mettesse il sigillo definitivo con la terza meta di giornata, fissando il risultato sul definitivo 20-14.

Al termine di una contesa così vibrante, i riflettori si sono accesi sui singoli che hanno fatto la differenza. Silvano Broqua è stato eletto “Man of the Match” per la sponda eugubina, grazie a una prestazione di sacrificio e visione di gioco, mentre per gli ospiti il riconoscimento è andato al numero 9 Giacomo Spolon. La partita ha visto scendere in campo un collettivo unito, capitanato da Alessandro Fioriti, capace di occupare con merito la parte nobile della classifica generale. Note di merito sono arrivate anche per il settore giovanile: nonostante la sconfitta netta subita dall’Under 14 contro la Ternana, il coraggio e la coesione mostrati dai piccoli lupi sul terreno di gioco hanno emozionato il pubblico presente, incarnando i valori più puri di questo sport.

Ma la vittoria più bella si è giocata sul piano della sensibilizzazione sociale. Il Rugby Gubbio ha rinnovato con orgoglio la storica partnership con l’Avis locale, un legame che appare visibile su ogni maglia da gioco della squadra Senior. Durante il terzo tempo, momento conviviale per eccellenza, è stato ricordato l’eccezionale traguardo raggiunto nel 2025 con oltre 2000 donazioni di sangue e plasma. Dietro questi numeri si nasconde la forza di una comunità che sostiene la vita, un messaggio che il club rossoblù promuove con forza. Donare il sangue non è solo un atto di generosità, ma una missione che il Rugby Gubbio sposa quotidianamente, trasformando il campo in una piattaforma di speranza e solidarietà.

L’affermazione casalinga consolida le ambizioni del club nel panorama della palla ovale del Centro Italia. Il progetto tecnico messo in piedi dalla dirigenza sta dando i suoi frutti, integrando veterani di esperienza con giovani promesse del vivaio locale. La capacità di vincere scontri diretti contro compagini storicamente ostiche come quella fiorentina indica che il percorso di maturazione è ormai a uno stadio avanzato.



Prossimi appuntamenti

La Serie B del Rugby Gubbio sarà di nuovo in campo domenica 15 marzo in casa dei Lions Amaranto Livorno.

Sabato 21 marzo sarà invece di nuovo la volta dell’U14, a Gubbio, contro il Perugia Junior.

Per i lupi eugubini, la strada verso i vertici della classifica passa per la continuità dei risultati al Coppiolo, uno stadio che sta diventando un simbolo di appartenenza e orgoglio per tutta la città di Gubbio.