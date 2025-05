L’assessore Salciarini: “Pronti a cogliere ogni opportunità di promozione per attrarre nuovi visitatori, in vista anche dell’ottavo centenario della morte di San Francesco”

“Scopri l’Umbria, in tutti i sensi”: è questo il claim scelto dalla Regione Umbria per la nuova campagna di promozione turistica estiva 2025, presentata ufficialmente nei giorni scorsi a Milano, in un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, rappresentanti del settore e amministratori locali. Tra questi, anche il Comune di Gubbio, rappresentato dall’assessore al Turismo Paola Salciarini, a testimonianza dell’impegno diretto della città nella valorizzazione dell’offerta turistica regionale.

Al centro della strategia promossa dalla Regione un’idea di turismo autentico, identitario e sensoriale, che si propone di accompagnare il visitatore in un viaggio lento, profondo e coinvolgente attraverso i cinque sensi. L’Umbria si presenta dunque non più come terra di passaggio, ma come destinazione da vivere in tutta la sua autenticità, tra paesaggi silenziosi, cammini spirituali, borghi storici e produzioni agroalimentari d’eccellenza. E Gubbio, con la sua storia millenaria, le sue tradizioni radicate, i paesaggi incontaminati e la ricchezza degli eventi culturali e spirituali, rappresenta uno degli scenari più significativi di questa narrazione.

“La presenza del Comune di Gubbio alla presentazione milanese – ha commentato l’assessore Paola Salciarini – conferma la volontà di inserirsi con forza all’interno di una visione strategica più ampia, che punta a fare dell’Umbria una meta turistica per tutto l’anno. In questo contesto Gubbio ha molto da offrire, e siamo pronti a cogliere ogni opportunità di visibilità e promozione per consolidare i flussi turistici e attrarre nuovi visitatori, anche nei periodi di cosiddetta bassa stagione”.

Durante l’evento sono stati proiettati anche i nuovi spot televisivi della campagna promozionale, che, con tono leggero e suggestivo, stanno raccontando già da alcuni giorni l’incontro tra mondo reale e virtuale, invitando a scoprire l’Umbria attraverso un percorso fatto di emozioni e sensazioni: Guarda. Inspira. Ascolta. Gusta. Tocca. Anche negli areoporti e nelle più importanti stazioni ferroviarie europee (è Francoforte nella foto) la campagna è già partita, e sta riscuotendo un notevole successo.

Una sfida importante, in vista anche dell’ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026, appuntamento che renderà ancora più centrale il ruolo dell’Umbria nel panorama turistico nazionale e internazionale. Un’occasione che Gubbio si prepara ad accogliere con progettualità, passione e spirito di collaborazione.