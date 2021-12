Continua collaborazione tra Lions Club Gualdo Tadino e Banco Alimentare

Continua la collaborazione tra Lions Club Gualdo Tadino e Banco Alimentare

Dopo aver raccolto un’ingente quantità di derrate alimentari presso il supermercato Gala della città di Gualdo, prosegue con entusiasmo la collaborazione tra il Lions Club Gualdo Tadino ed il Banco Alimentare.

Fonte: Lions Club Gualdo Tadino

Il Lions Club ha così acquistato in alcuni supermercati della città, Coop e Gala del Gruppo Abbondanza, e presso la Conad di Fossato di Vico, schede prepagate da 25 euro per un importo totale di 1000 euro. Le schede sono state consegnate a Giuseppe Ascani, quale responsabile del Banco Alimentare, che provvederà a distribuirle a famiglie in difficoltà, per far trascorrere in serenità le prossime feste.