Gualdo Tadino inaugura palestra e area sportiva di Cartiere

Investimento Pnrr da 1,1 milioni per scuola, sport e comunità locale

L’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha inaugurato la nuova palestra scolastica e la riqualificata area sportiva polivalente della frazione di Cartiere, un intervento realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che punta a rafforzare i servizi dedicati alla scuola, allo sport e alla vita della comunità. La cerimonia si è svolta nella serata di martedì 7 luglio, alla presenza delle istituzioni, delle associazioni del territorio e di numerosi cittadini. L’opera rappresenta uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni per la frazione e mette a disposizione degli studenti e delle società sportive una struttura moderna destinata ad accogliere attività scolastiche, sportive e ricreative.

Una festa per tutta la comunità

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco e presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, l’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi, il presidente della Pro Loco Cartiere-Caselle-Casale Juri Marini, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda Angela Codignoni, l’architetto Luigi Tomassini, autore del progetto, il parroco don Michele Zullato, che ha impartito la benedizione alla struttura, oltre ai rappresentanti della Black Mamba Association, del Cartiere Tournament e a numerosi residenti. Dopo l’inaugurazione, il nuovo impianto è stato animato dalle esibizioni sportive organizzate dalle associazioni locali, che hanno trasformato la serata in un momento di condivisione e partecipazione.

Un investimento da oltre un milione di euro

La nuova palestra è stata finanziata dal Ministero dell’Istruzione attraverso le risorse del PNRR con un contributo di circa 1 milione e 100 mila euro ottenuto dal Comune di Gualdo Tadino. L’edificio sorge accanto al plesso scolastico di Cartiere e si integra con la piastra polivalente completamente rinnovata. L’intervento ha previsto la realizzazione di un nuovo campo da calcio a cinque e di un campo da basket in resina acrilica, entrambi conformi alle dimensioni regolamentari. Tra le opere realizzate figurano anche nuovi servizi igienici, prima assenti nell’area, mentre la progettazione architettonica è stata sviluppata in continuità con gli edifici scolastici già esistenti.

Una struttura per scuola e sport

La palestra è stata progettata per rispondere alle esigenze degli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria di Cartiere, che potranno finalmente svolgere le attività motorie in uno spazio dedicato. L’impianto è omologato per la pallavolo, il minibasket e il basket 3×3 e, al di fuori dell’orario scolastico, potrà essere utilizzato anche dalle società sportive che ne faranno richiesta. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di creare un punto di riferimento non soltanto per l’attività didattica ma anche per l’aggregazione sociale, favorendo la partecipazione dei giovani e delle associazioni del territorio.

Presciutti: “Un percorso condiviso”

Nel corso della cerimonia il sindaco Massimiliano Presciutti ha definito l’inaugurazione un vero e proprio “miracolo laico”, sottolineando come il risultato sia stato possibile grazie alla collaborazione tra Comune, scuola, Pro Loco, imprese, associazioni e giovani del territorio. Il primo cittadino ha evidenziato che la nuova palestra rappresenta un investimento concreto nelle nuove generazioni e ha invitato i cittadini, in particolare i più giovani, a vivere e custodire con responsabilità questi nuovi spazi pubblici. Presciutti ha inoltre ricordato che l’opera si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione urbana portato avanti dall’Amministrazione comunale.

Commodi: “Spazi destinati a crescere con la città”

L’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi ha rimarcato come l’intervento permetta finalmente agli alunni delle scuole di Cartiere di disporre di una palestra dedicata, mentre negli orari extrascolastici la struttura sarà aperta alle attività delle società sportive. L’assessore ha ringraziato il progettista Luigi Tomassini, le imprese esecutrici, la Pro Loco, la Black Mamba Association, il Cartiere Tournament, la struttura tecnica comunale guidata dal dottor Marco Tini e le maestranze che hanno contribuito alla riqualificazione dell’intera area.

Il progetto continua con Cerqueto

L’inaugurazione della palestra di Cartiere rappresenta una delle tappe del programma comunale di potenziamento dell’impiantistica sportiva scolastica. Nei prossimi mesi è infatti prevista anche la realizzazione della nuova palestra scolastica nella frazione di Cerqueto, anch’essa finanziata attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con questo nuovo intervento il Comune punta a rafforzare ulteriormente i servizi destinati agli studenti, alle associazioni sportive e all’intera comunità, investendo in strutture moderne e funzionali che possano diventare luoghi di incontro, crescita e partecipazione.