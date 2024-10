Gualdo Tadino si illumina per la Giornata della Dislessia

Gualdo Tadino si illumina – Il Comune di Gualdo Tadino ha partecipato attivamente alla Giornata Internazionale della Dislessia, aderendo alla campagna globale “Uniti per la dislessia”. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio Internazionale della Dislessia e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (OIDEA) e dall’Organizzazione Internazionale Dislessia e Famiglia (DISFAM), ha visto l’illuminazione in blu turchese della Rocca Flea, simbolo della città, nella serata di martedì 8 ottobre 2024.

Questo evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con Gualdo Digitale, e ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle difficoltà che milioni di persone affrontano quotidianamente a causa dei disturbi dell’apprendimento, come la dislessia. L’illuminazione della Rocca è stata un gesto simbolico, ma di grande impatto, volto a promuovere una società più inclusiva e attenta alle necessità delle persone con difficoltà nell’apprendimento.

L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per promuovere consapevolezza e incoraggiare l’inclusione. Il sindaco di Gualdo Tadino ha dichiarato che la partecipazione a questa campagna non solo dimostra il sostegno della città alla causa, ma anche il suo impegno nel costruire una comunità che rispetti e comprenda le difficoltà di apprendimento, come la dislessia, che colpisce molte persone in tutto il mondo.

La Giornata Internazionale della Dislessia, istituita a livello globale, ha l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni, famiglie e società civile sulla necessità di creare ambienti di apprendimento più inclusivi e su misura per le esigenze di coloro che affrontano questi disturbi. La campagna “Uniti per la dislessia”, in particolare, invita a riflettere sulle sfide quotidiane che queste persone vivono, ma anche sulle soluzioni possibili per migliorare l’accesso all’istruzione e la qualità della vita.

La dislessia, che interessa milioni di individui nel mondo, è un disturbo specifico dell’apprendimento che influisce principalmente sulla capacità di leggere, scrivere e talvolta comprendere testi scritti. Nonostante la sua diffusione, spesso non viene compresa pienamente, e le persone che ne soffrono possono affrontare difficoltà non solo a scuola, ma anche nel lavoro e nella vita quotidiana.

L’illuminazione della Rocca Flea in blu turchese, il colore simbolo della dislessia, rappresenta dunque un gesto di solidarietà e consapevolezza. Molti altri monumenti in tutta Italia e nel mondo hanno preso parte all’iniziativa, unendo idealmente città e comunità sotto il segno dell’inclusione. Questo gesto ha lo scopo di richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini su quanto sia importante sostenere chi affronta queste difficoltà, non solo con interventi educativi specifici, ma anche con una maggiore comprensione e supporto nella vita quotidiana.

La campagna “Uniti per la dislessia” mira a creare un cambiamento culturale duraturo, dove la consapevolezza sui disturbi dell’apprendimento diventi parte integrante dell’approccio educativo e sociale. Gli organizzatori sottolineano che una maggiore conoscenza del tema potrebbe portare a politiche scolastiche più efficaci e a una riduzione delle disuguaglianze educative. Le iniziative come quella di Gualdo Tadino sono un segnale concreto di come anche le piccole comunità possano fare la differenza su temi di rilevanza globale.

Calendarietto eventi:

Rocca Flea, Gualdo Tadino

8 ottobre 2024, dalle ore 19:00

Giornata Internazionale della Dislessia

Illuminazione in blu turchese

Con eventi come questo, Gualdo Tadino ribadisce il suo ruolo attivo nella promozione di una società più inclusiva e consapevole, sostenendo iniziative di grande impatto per chi affronta le sfide della dislessia.