Premio Bandiera di Gubbio: celebrazione della Guardia di Finanza

Premio Bandiera – La 36esima edizione del premio Bandiera di Gubbio si svolgerà sabato 1 febbraio alle 17.30 nella Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio. Quest’anno, il riconoscimento sarà conferito al Corpo della Guardia di Finanza e a Gian Marco Chiocci, attuale direttore del TG1.

Il Tenente Colonnello Giuseppe Furno, direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, farà da relatore per la presentazione del Corpo, mentre il Generale Michele Adinolfi, ex Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, presenterà Chiocci. La Cartella d’Autore dell’evento è stata creata da Aldo Drudi, un designer romagnolo e fondatore dello studio grafico Drudi Performance, noto per aver ottenuto due Compassi d’Oro, rispettivamente nel 2001 e nel 2024. Drudi ha realizzato un’opera che celebra la tradizione e i valori del Gruppo Sbandieratori, reinterpretando in modo contemporaneo la loro identità culturale.

L’evento si arricchisce di un percorso espositivo che illustra la storia della Guardia di Finanza, che ha recentemente festeggiato il 250° anniversario dalla sua fondazione. Saranno esposte divise storiche risalenti al 1774, anno in cui è stata istituita la Regia Guardia di Finanza, insieme a veicoli d’epoca e mezzi attualmente in uso. Inoltre, i visitatori potranno provare un simulatore di volo situato in Piazza Grande, che offre un’esperienza interattiva delle operazioni marittime e montane del nuovo elicottero AW169 della Guardia di Finanza.

Tra i partecipanti all’evento, ci saranno il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Gen. C.A. Ignazio Gibilaro, che ritirerà il premio per il Corpo, il Comandante Regionale Umbria, Gen. B. Francesco Mazzotta, il Comandante Provinciale di Perugia, Col. Carlo Tomassini, e il Comandante della Tenenza di Gubbio, Lgt. Rudy Primavera.

Con questa manifestazione, la città di Gubbio si afferma come centro di promozione culturale e valorizzazione delle tradizioni. Questo evento dimostra come il passato possa ispirare un futuro fondato sulla condivisione e sull’apprezzamento dell’arte e della bellezza.

Il sindaco Vittorio Fiorucci ha dichiarato: “Nel 250° anniversario della sua fondazione, guardo con soddisfazione all’assegnazione del Premio alla Guardia di Finanza, che, con impegno e dedizione, contribuisce al benessere del Paese, tutelandone l’integrità economica. Inoltre, il premio al direttore Chiocci rappresenta un riconoscimento a una figura di spicco nel panorama giornalistico, che non dimentica mai la nostra città, specialmente in occasioni significative come il recente ritorno della Madonna del Melograno. Gli Sbandieratori narrano una storia, quella delle nostre tradizioni e dei valori che desideriamo trasmettere alle future generazioni. Le bandiere che sventolano rappresentano i nostri quartieri, la Regione, l’Umbria e l’Europa, incarnando valori e culture che favoriscono il dialogo e la connessione con altre realtà”.

In aggiunta, domenica 2 febbraio, gli Sbandieratori di Gubbio si esibiranno alle 11.30 in Piazza Grande per rendere omaggio agli ospiti presenti all’evento. Questo momento di intrattenimento si inserisce nel contesto di una manifestazione che celebra l’identità culturale della città e il contributo della Guardia di Finanza alla comunità.