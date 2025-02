Progetto numerazione civica fermo a Gualdo Tadino

Progetto – Nel 2022 è stato avviato un progetto per aggiornare la numerazione civica e la toponomastica comunale di Gualdo Tadino. Nonostante l’avvio dei lavori a febbraio 2024, con l’installazione dei numeri civici in alcune zone, il progetto si è improvvisamente fermato senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione.

L’importanza di questo intervento è cruciale per la vita quotidiana dei cittadini: una numerazione civica corretta è fondamentale per i soccorsi, la viabilità, la consegna della posta e il funzionamento di vari servizi pubblici e privati. Il progetto, avviato per risolvere problemi che causano disagi alla popolazione da tempo, non può restare incompiuto senza una spiegazione.

Per questo motivo, i gruppi consiliari Rifare Gualdo e Forza Italia hanno presentato un’interrogazione alla Giunta comunale, chiedendo chiarimenti sullo stato del progetto. I consiglieri Vitali, Viventi, Natalini e Casciani esigono risposte chiare sulle cause dell’interruzione dei lavori e sulle tempistiche previste per la ripresa del progetto.

Secondo gli esponenti dei due gruppi consiliari, il progetto è essenziale per la città e i cittadini hanno il diritto di sapere cosa sta accadendo e quando il Comune intende completare l’intervento. La numerazione civica è una questione di ordine e sicurezza, poiché anche le ambulanze trovano difficoltà durante le emergenze.

L’amministrazione comunale deve assumersi la responsabilità di portare a termine il progetto senza ulteriori ritardi e garantire trasparenza nella gestione del Comune. I gruppi di opposizione continueranno a monitorare la situazione affinché l’amministrazione fornisca finalmente risposte concrete e completi l’intervento senza ulteriori esitazioni.

Rifare Gualdo e Forza Italia si impegnano a vigilare sulla questione, affinché l’iniziativa venga portata a termine con chiarezza e tempestività, a beneficio di tutti i cittadini di Gualdo Tadino.