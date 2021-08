Pronti i viandanti del 13° pellegrinaggio “Il Sentiero di Francesco”

Viandanti di nuovo in cammino in Umbria, per non rinunciare al messaggio di riconciliazione che ormai dal 2009 anima il pellegrinaggio “Il Sentiero di Francesco”.

È con questa premessa che il vescovo di Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini, e il gruppo organizzatore dell’evento hanno deciso di confermare la XIII edizione dell’itinerario a piedi tra Assisi, Valfabbrica e Gubbio, sui passi del Santo Patrono d’Italia, che ormai da consuetudine, si svolgerà nei giorni 1-2-3 settembre.

Un appuntamento entrato nel cuore di tanti pellegrini – umbri e provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero – che la diocesi eugubina non ha voluto disattendere, poiché è in questo tempo sospeso e pieno di incertezze che l’umanità sta attraversando, che si deve testimoniare ancora con più vigore, che la speranza vince sempre.

Il pellegrinaggio sarà organizzato con lo stesso schema proposto lo scorso anno.

Non ci saranno iscrizioni per navette, pasti pronti e accoglienze povere. Sarà un cammino libero e spontaneo, pronto ad accogliere tutti i pellegrini che potranno organizzarsi autonomamente con i trasferimenti, pranzo al sacco e prenotazioni per il pernottamento. L’idea – con la massima semplicità – è quella di mantenere viva una bella tradizione, senza porre limiti a chiunque vorrà ritrovarsi in cammino, ma – allo stesso tempo – senza alcun tipo di organizzazione preventiva.

Rispetto al programma, l’iniziativa seguirà la tradizionale formula adottata in questi anni. Il primo settembre, alle ore 8,30 del mattino, i pellegrini si ritroveranno ad Assisi, in piazza del Vescovado. Seguirà il saluto da parte dell’arcivescovo vescovo Domenico Sorrentino, all’interno del santuario della Spogliazione. Alle ore 9,15, in occasione de Il Tempo del Creato, i pellegrini effettueranno una sosta al prato di San Francesco, per pregare e riflettere sul tema “Una casa per tutti. Rinnovare l’oikos di Dio”. La riflessione sarà guidata da Antonio Caschetto, coordinatore dei programmi Movimento Laudato Sì per l’Italia. I pellegrini arriveranno a Valfabbrica intorno alle ore 16; seguirà la celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale.

Il 2 settembre, alle ore 8,30, i pellegrini si incammineranno da Valfabbrica alla volta dell’eremo San Pietro in Vigneto, dove giungeranno alle ore 17, accolti dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella. Seguirà la celebrazione liturgica e, più tardi, un momento conviviale riservato solamente ai pellegrini in cammino, a cura dell’associazione “La Porta dell’Umbria”.

Il 3 settembre, sempre alle ore 8,30, i viandanti partiranno per l’ultimo tratto di cammino che li condurrà alla meta finale dell’itinerario. L’arrivo a Gubbio, nel parco della Riconciliazione, è atteso per le ore 15,30. I pellegrini faranno una sosta nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, luogo dell’incontro tra san Francesco e il Lupo. Alle ore 17, il vescovo Paolucci Bedini, presiederà la santa messa conclusiva nella chiesa di San Francesco.

Anche quest’anno, la Coldiretti dell’Umbria garantisce l’allestimento di punti ristoro per i pellegrini, con frutta e prodotti della terra messi a disposizione dalle aziende del territorio. Come sempre, il cammino Assisi-Valfabbrica-Gubbio “Il Sentiero di Francesco” è organizzato dalle diocesi di Gubbio e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, e patrocinato dalla Regione dell’Umbria, dai Comuni di Assisi, Valfabbrica e Gubbio.

Dopo l’arrivo dei pellegrini a Gubbio, ci saranno due momenti conclusivi legati alla tredicesima edizione del Sentiero. Alle ore 19, nella sala convegni del convento di San Francesco, si svolgerà l’incontro dal titolo “Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro e futuro”. Le Chiese diocesane dell’Umbria si preparano alla 49esima Settimana sociale dei cattolici italiani (che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre sul medesimo tema dell’incontro eugubino), dialogando con Economy of Francesco.

La commissione per i Problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale umbra ha coinvolto docenti universitari e ricercatori come Luigino Bruni, Valentina Rotondi e Paolo Santori, tutti componenti del coordinamento dell’evento assisano voluto da Papa Francesco per cercare una via per lo sviluppo sostenibile del pianeta e per nuovi modelli economici. Per partecipare all’incontro è consigliabile la prenotazione via mail all’indirizzo info@diocesigubbio.net e si potrà entrare se muniti di green pass. L’iniziativa viene trasmessa in diretta streaming sui social media del settimanale La Voce e della diocesi di Gubbio. Al termine della tavola rotonda, il vescovo Paolucci Bedini consegnerà il premio “Lupo di Gubbio” per la riconciliazione.

Sempre venerdì 3 settembre, alle ore 21.15, la chiesa di San Domenico a Gubbio ospiterà il concerto dal titolo “Fabrizio De Andrè sinfonico e le grandi colonne sonore”, con l’orchestra diretta da Geoff Westley e Renzo Menichetti, i Cantores Beati Ubaldi, i cantanti solisti Pilar, Peppe Servillo e Roberto Tomassoli. Una intensa serata musicale per concludere la tredicesima edizione del Sentiero.