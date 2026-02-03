Psicologia sportiva: a Gualdo Tadino il successo dei giovani

Crescere con sport e scuola: evento a Gualdo Tadino domani

Una riflessione profonda sulla capacità di gestire le sfide della vita partendo dalla consapevolezza interiore e dalla disciplina mentale. Martedì 10 febbraio, a partire dalle 10, il prestigioso palcoscenico del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino diventerà il fulcro di un dibattito innovativo intitolato ‘Oltre il campo – Come la mente costruisce il futuro’. L’iniziativa mira a esplorare come la psicologia sportiva e la preparazione del pensiero non siano solo strumenti agonistici, ma pilastri fondamentali per il successo scolastico e la maturazione individuale degli studenti delle scuole superiori locali.

L’allenamento mentale come motore del successo

Al centro della discussione ci sarà il contributo tecnico e scientifico di Riccardo Ceccarelli, rinomato medico chirurgo e fondatore di Formula Medicine. Il suo intervento, focalizzato sul coraggio delle scelte e sulla forza dei sogni, analizzerà come la struttura cognitiva possa essere allenata per rispondere con efficacia alle pressioni quotidiane. L’obiettivo è fornire ai ragazzi strumenti pratici per trasformare la fatica e l’incertezza in opportunità di crescita, utilizzando le metodologie applicate dai grandi campioni per gestire lo stress e ottimizzare le proprie performance in ogni ambito della quotidianità.

Testimonianze d’eccezione tra campo e vita

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Demetrio Albertini, figura iconica del Milan e della Nazionale italiana. L’ex calciatore condividerà il proprio percorso umano e professionale, mettendo in luce l’importanza della responsabilità e della tenacia nel superare i momenti critici di una carriera vissuta ai massimi livelli. Insieme a lui, il giornalista e scrittore Mario Donnini condurrà il dialogo, tessendo una narrazione capace di collegare i grandi successi sportivi alla realtà vissuta dai giovani oggi. Sarà un confronto serrato, lontano dalla retorica, orientato a trasmettere valori autentici di perseveranza e dedizione.

Sinergia tra istituzioni e tessuto produttivo

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, affiancato dai dirigenti scolastici Angela Codignoni e Renzo Menichetti. La manifestazione rappresenta il risultato di una collaborazione virtuosa tra il mondo dell’istruzione e quello dell’impresa, rappresentato da Matteo Minelli, guida di Ecosuntek e Birra Flea. Il coinvolgimento attivo delle realtà produttive del territorio sottolinea una volontà comune di investire nel capitale umano, offrendo alle nuove generazioni modelli positivi e stimoli culturali che vadano oltre l’istruzione tradizionale.

Investire nel futuro del territorio locale

Questa iniziativa si colloca all’interno di una visione strategica di responsabilità sociale d’impresa, volta a consolidare il legame tra le aziende locali e la comunità. Per gli organizzatori, promuovere la cultura della preparazione e della resilienza significa piantare semi per uno sviluppo sociale duraturo. L’incontro al Teatro Don Bosco non è dunque un evento isolato, ma parte di un percorso educativo che mira a lasciare un’impronta concreta nella formazione degli adulti di domani, rendendoli pronti a interpretare il proprio ruolo nella società con consapevolezza e determinazione.