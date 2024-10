Riapertura dell’UniGualdo: corsi e laboratori da non perdere

L’UniGualdo, Università popolare di Gualdo Tadino APS, annuncia con entusiasmo l’avvio del nuovo anno accademico, fissato per venerdì 11 ottobre alle ore 16:00. L’inaugurazione ufficiale si terrà presso la Mediateca, con un intervento del prof. Gustavo Cuccini, che presenterà una prolusione dal titolo “I Linguaggi e le Verità dell’Arte”.

Quest’anno, l’UniGualdo arricchisce la sua offerta formativa con un programma che include sia nuovi corsi che laboratori, affiancando le attività più consolidate che hanno riscosso successo tra il pubblico. Gli eventi si svolgeranno in diverse sedi, non solo all’interno dell’associazione ma anche in vari luoghi del territorio, consentendo ai partecipanti di esplorare diverse realtà culturali e sociali meno note.

La Presidente dell’UniGualdo, Maria Giuseppina Civitareale, ha espresso la sua soddisfazione per la ripartenza, dichiarando: “Siamo entusiasti di ripartire con un programma così ampio e variegato. L’Università popolare è un luogo di incontro e di crescita, dove condividere passioni e conoscenze. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere le nostre attività”.

Tra le novità di quest’anno, si segnala l’introduzione di corsi dedicati a temi attuali e rilevanti, che spaziano dall’arte alla letteratura, dalla storia alla musica, offrendo una vasta gamma di opzioni per tutti i gusti. I laboratori pratici, che accompagneranno i corsi teorici, saranno un’occasione imperdibile per mettere in pratica quanto appreso e sperimentare in un ambiente stimolante e collaborativo.

L’UniGualdo si propone di essere un punto di riferimento per la formazione e la cultura, rendendo accessibili a tutti conoscenze che spesso risultano distanti. Le attività saranno gestite da docenti esperti, professionisti nei loro campi, che guideranno i partecipanti in un percorso di apprendimento dinamico e coinvolgente.

Le iscrizioni sono già aperte e gli interessati possono visitare il sito ufficiale dell’UniGualdo per consultare il programma dettagliato e le modalità di iscrizione. È possibile registrarsi anche direttamente in sede, dove il personale sarà disponibile per fornire informazioni e assistenza.

Inoltre, l’UniGualdo ha in programma eventi speciali e incontri con esperti del settore, che arricchiranno ulteriormente l’offerta formativa. Queste iniziative mirano a promuovere il dialogo e la collaborazione tra i partecipanti, creando un ambiente stimolante e aperto al confronto.

Con una programmazione così ricca e diversificata, l’UniGualdo si pone l’obiettivo di attrarre non solo residenti di Gualdo Tadino, ma anche persone provenienti da aree limitrofe, desiderose di partecipare a un’esperienza educativa unica. L’Università popolare diventa così un catalizzatore di cultura e sapere, accessibile a tutti, senza limiti di età o background.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’UniGualdo attraverso i canali ufficiali. La Presidente Civitareale invita tutti a non perdere l’occasione di essere parte di questa entusiasmante avventura educativa e culturale.