Risultati positivi della Polizia Locale “Appennino Umbro” nel 2024

Risultati – Nel 2024, la gestione associata della Polizia Locale “Appennino Umbro” ha mostrato risultati significativi, consolidando la propria posizione come modello da seguire a livello regionale. Questa iniziativa coinvolge i comuni di Gualdo Tadino, Sigillo, Fossato di Vico e Costacciaro, e ha compiuto quattro anni dalla sua istituzione. I dati e il bilancio delle attività sono stati presentati presso il Comando della Polizia Locale di Gualdo Tadino, alla presenza del Comandante Gianluca Bertoldi e dei Sindaci dei comuni coinvolti.

Il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha messo in evidenza come questo servizio, inizialmente considerato un esperimento, si sia trasformato in una pratica efficace, apprezzata anche in altre zone dell’Umbria. Presciutti ha sottolineato il miglioramento dei servizi di sicurezza e controllo, con un incremento del personale della polizia locale. Inoltre, ha espresso gratitudine verso il Comandante e il corpo della Polizia Locale per il loro impegno quotidiano.

I dati del 2024 mostrano un’intensa attività di monitoraggio del territorio, con un focus particolare sulla sicurezza stradale, il rispetto delle normative e la protezione ambientale. Gli agenti hanno gestito 47 incidenti stradali, di cui 8 con feriti; la maggior parte di questi eventi si è verificata nel comune di Gualdo Tadino. In questo contesto, sono state emesse 3.064 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, con un’attenzione particolare a Gualdo Tadino, dove si sono registrate diverse violazioni, tra cui 828 multe per sosta non conforme e 616 per velocità eccessiva.

In aggiunta, sono stati effettuati 167 posti di blocco, durante i quali sono stati controllati 515 veicoli. La Polizia Locale ha avviato 12 procedimenti penali per reati quali lesioni stradali, truffa assicurativa, abuso edilizio e contraffazione. Sono stati sequestrati veicoli e revocate 8 patenti. A livello di controllo amministrativo, sono state rilasciate 94 autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico e realizzati 36 controlli su attività commerciali. In collaborazione con l’ufficio tributi, sono stati identificati 35 contribuenti non in regola con il pagamento di IMU e TARI.

La tutela dell’ambiente ha avuto un ruolo centrale nelle azioni della Polizia Locale. Nel 2024, sono state installate 147 fototrappole nei vari comuni per combattere lo smaltimento illecito dei rifiuti, con un intervento significativo a Gualdo Tadino, dove sono state posizionate 68 telecamere. Inoltre, sono state sanzionate 5 strutture ricettive non conformi alle normative.

Gianluca Bertoldi, Comandante della Polizia Locale, ha ringraziato i Sindaci per il loro supporto e per la determinazione nel portare avanti il progetto di polizia associata. Ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i comuni per garantire una sicurezza diffusa e come il lavoro di squadra abbia portato a risultati altrimenti non raggiungibili. Le operazioni della Polizia Locale “Appennino Umbro” sono quotidiane, svolgendosi dalle 8 alle 20, in coordinamento con altre forze dell’ordine.

Bertoldi ha annunciato anche progetti futuri, tra cui la creazione di una centrale operativa per il territorio, che prevede l’implementazione di un sistema di videosorveglianza avanzato con telecamere intelligenti. Questo sistema, una volta a regime, comprenderà circa 130 telecamere, di cui 92 già attive a Gualdo Tadino. Un esempio già funzionante è il sistema SELEA nel comune di Sigillo, che consente di rilevare veicoli sospetti e inviare alert immediati alle Forze dell’Ordine.

I Sindaci di Fossato di Vico, Costacciaro e Sigillo hanno ribadito l’importanza della Polizia Locale Associata e i benefici apportati alle comunità. Lorenzo Polidori, Sindaco di Fossato di Vico, ha descritto il bilancio della gestione associata come molto positivo, evidenziando il valore del sistema di videosorveglianza. Giampiero Fugnanesi, Sindaco di Sigillo, ha sottolineato che grazie a questa collaborazione i comuni possono garantire servizi che altrimenti sarebbero difficili da sostenere. Andrea Capponi, Sindaco di Costacciaro, ha confermato l’importanza di questo progetto condiviso, evidenziando il potenziamento delle risorse e della presenza sul territorio.

Nel complesso, la gestione associata della Polizia Locale “Appennino Umbro” ha dimostrato di essere un’iniziativa efficace e utile per le comunità locali, con un impegno costante nella sicurezza e nella tutela dell’ambiente. Il futuro prevede ulteriori sviluppi e miglioramenti, con l’obiettivo di ottimizzare i servizi offerti e garantire una maggiore protezione per i cittadini.