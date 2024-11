Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, la Stagione 24/25 inizia il 19 dicembre

GUALDO TADINO (PG) – Il 19 dicembre 2024 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino prenderà il via la Stagione 24/25 con un evento d’eccezione. Alle ore 20.45 andrà in scena “EDITH PIAF. L’usignolo non canta più”, un dramma canoro con Melania Giglio diretta da Daniele Salvo, che ripercorrerà gli ultimi anni della celebre cantante, con un racconto arricchito dalle sue più celebri canzoni. Lo spettacolo omaggia la straordinaria figura di Piaf, eseguendo brani come La vie en rose e Milord, e trasporta il pubblico nelle emozioni legate alla sua carriera, con un’interpretazione dal vivo di grande intensità.

A seguire, il 17 gennaio 2025, il Teatro ospiterà “Nessuno è perfetto” con Maurizio Micheli e Elisabetta Mandalari. La commedia tragicomica affronterà le debolezze e le paranoie di un uomo medio, in un’ironica riflessione sulle contraddizioni della società italiana. Il 29 gennaio sarà la volta di “L’infinito Giacomo”, uno spettacolo che celebra la figura del poeta Giacomo Leopardi, interpretato dal noto Giuseppe Pambieri, che offrirà uno spunto inedito sulla vita e le opere del grande poeta.

Il 10 febbraio 2025 sarà proposto “L’amico ritrovato”, un testo di Fred Uhlman, portato in scena con Ciro Masella e Filippo Lai. Lo spettacolo racconta una storia di amicizia e tradimento sullo sfondo delle leggi razziali, ambientata in un’Austria che assiste all’ascesa del nazismo. Un dramma struggente e affascinante che coinvolgerà emotivamente il pubblico.

Il 23 febbraio, un evento speciale vedrà la partecipazione della compagnia di danza Aterballetto con lo spettacolo “Notte Morricone”, ispirato alla musica iconica del compositore Ennio Morricone. Diretta da Marcos Morau, fondatore della compagnia La Veronal, la performance sarà un omaggio viscerale alla grandezza del Maestro. La Stagione prosegue il 7 marzo 2025 con Collettivo Controcanto e “Sempre domenica”, una riflessione sul lavoro, sul tempo e sugli stravolgimenti quotidiani che esso comporta.

A chiudere il cartellone, il 28 marzo 2025, sarà Paolo Rossi con “Operaccia satirica. La guerra dei sogni”. Un’operetta che trasforma i classici letterari in creazioni stravaganti e comiche, con il linguaggio irriverente che ha reso celebre il comico Paolo Rossi. La satira si mescolerà a una comicità travolgente, accompagnata dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari, che promette risate a non finire.

Il commento dell’Assessore alla cultura del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, sottolinea l’importanza della stagione: “Una stagione teatrale ricca di stimoli e interessanti spunti di riflessione su tante tematiche al centro della cronaca quotidiana. Spettacoli accattivanti che sapranno regalare agli spettatori 7 serate di intrattenimento pregevole e affascinante, con un cartellone che include opere sociali, comiche, e musicali. Una proposta che arricchisce la nostra città, realizzata grazie alla sinergia con il Teatro Stabile dell’Umbria e tanti volontari che ogni anno contribuiscono alla sua riuscita.”

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Gli abbonamenti per la nuova stagione sono disponibili con prelazione per gli abbonati della stagione 23/24 il 19, 25 e 26 novembre. I nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 2 dicembre, con orari specifici anche per acquisti online su www.teatrostabile.umbria.it. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 12 dicembre, con possibilità di acquisto online o al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo, dalle 19.30.

Info e contatti:

Teatro Don Bosco, viale Don Bosco 44

Tel: 346 8547104 (solo negli orari di apertura)

Prenotazioni telefoniche: 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20.