Torna il Convivium Epulonis a Gualdo Tadino

Sfida medievale tra le Porte tra storia e passione civica

GUALDO TADINO – A Gualdo Tadino, venerdì 5 settembre 2025 si torna a respirare l’atmosfera affascinante e coinvolgente del Convivium Epulonis, la spettacolare sfida gastronomica in stile medievale che ogni anno anticipa i tanto attesi Giochi de le Porte.

L’evento, tra i più amati del calendario pre-Giochi, fonde in maniera unica tradizione, cultura culinaria e spirito di appartenenza. A sfidarsi saranno come sempre le quattro storiche Porte della città: San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino, impegnate a colpi di creatività, ricerca filologica e talento culinario. Ogni squadra presenterà un menù ispirato rigorosamente alla cucina medievale, con piatti che richiamano ingredienti, tecniche e sapori dell’epoca, reinterpretati con rispetto storico ma anche con un pizzico di inventiva.

A decretare la Porta vincitrice saranno gli stessi ospiti, chiamati a esprimere un voto insindacabile dopo aver gustato le varie proposte. In palio c’è l’ambita Bastola d’Oro, una preziosa riproduzione in ceramica della leggendaria figura nemica di Gualdo Tadino, simbolo della sconfitta del male e della rinascita cittadina attraverso la forza della passione civica.

Il Convivium, però, non è solo una cena. È una vera e propria cerimonia collettiva, un viaggio nel tempo che unisce cittadini, istituzioni e appassionati. Attesi all’evento saranno il Sindaco di Gualdo Tadino, il Prefetto, rappresentanti delle forze dell’ordine, presidenti di importanti rievocazioni storiche umbre, oltre a giornalisti, TV locali e media digitali, chiamati a documentare una delle manifestazioni più caratteristiche della regione.

«È un’occasione importante – dichiara Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte – non solo per celebrare il valore della rievocazione storica, ma anche per rafforzare il legame tra la città e il mondo dell’informazione, offrendo visibilità a un evento che unisce identità territoriale e narrazione contemporanea».

Il Convivium Epulonis è, infatti, molto più di una sfida culinaria: è una festa dei sensi, un momento corale in cui il passato si fa presente, dove ogni boccone racconta una storia, ogni piatto diventa un ponte tra le generazioni, e ogni Porta si trasforma in ambasciatrice di un’eredità viva. In attesa dei Giochi de le Porte 2025, in programma dal 26 al 28 settembre, il Convivium rappresenta l’inizio simbolico delle celebrazioni, accendendo l’entusiasmo della città e attirando l’attenzione di pubblico e visitatori da tutta l’Umbria e oltre.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura, la storia, il buon cibo e soprattutto la passione autentica di una comunità che non smette mai di raccontarsi.