Valfabbrica, la Lega vota contro aumento tari e mense scolastiche

“La Lega in consiglio comunale ha votato contro l’aumento delle tariffe TARI e delle mense scolastiche” spiega Umberto Tessitore, Consigliere Comunale Lega Valfabbrica. “Le famiglie in difficoltà economiche sono purtroppo in crescita: per questo siamo convinti che si sarebbero potute trovare soluzioni alternative, di buon senso e meno onerose per le tasche dei cittadini. Come Lega, non abbiamo intenzione di entrare nelle recenti e sterili polemiche nate tra il gruppo Blu e Insieme per Crescere del Sindaco Bacoccoli in seguito all’aumento delle tariffe. E’ fondamentale lavorare tutti insieme – conclude Tessitore – e individuare gli strumenti utili a scongiurare o diminuire questo nuovo salasso per i contribuenti”.