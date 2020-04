E’ morto l’imprenditore Giovanni Colaiacovo, Umbria e Gubbio in lutto

E’ morto all’età di 85 anni Giovanni Colaiacovo, fondatore con i fratelli Pasquale, Franco e Carlo di Colacem, di cui ancora oggi era Presidente, e delle società appartenenti al gruppo Financo. Lutto nel mondo imprenditoriale di Gubbio e dell’Umbria. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale comprensoriale di Branca, a seguito di un malore improvviso dal quale non si era più ripreso. Giovanni Colaiacovo era fortemente legato alla città di Gubbio e alle sue tradizioni. Stimato e apprezzato per le qualità umane oltre che per la saggezza manageriale. Un eugubino che amava Gubbio. Giovanni è ricordato in ambito locale come un appassionato del Gubbio calcio, frequentatore dello stadio, ma anche come santubaldaro convinto, e sostenitore della tradizionale festa dei Ceri. Umbria Journal esprime le più sentite condoglianze ai familiari di Giovanni Colaiacovo, ai figli Gabriella, Maria Carmela, Ubaldo e Lucia e ai nipoti tutti.

Il sindaco di Gubbio: “Con tristezza e commozione ho appreso la notizia della scomparsa di Giovanni Colaiacovo Presidente della Colacem. Se ne va con lui una parte importante della storia imprenditoriale ed economica della nostra città che ha tanto contribuito allo sviluppo ed all’occupazione del nostro Comune. Oltre a questo il signor Giovanni era uomo ricco di disponibilità umana e di bonomia, sempre partecipe ai momenti civili, sociali e culturali della nostra comunità, molto legato alle nostre tradizioni, al folclore, al mondo dei Ceri, alla passione sportiva per i colori rosso blu. Voglio esprimere ai suoi figli e a tutti i suoi familiari la più viva partecipazione al loro dolore, la mia vicinanza e l’impegno di ricordarne il profilo ed il contributo, garantito al nostro tessuto socio-economico dal signor Giovanni in tanti anni di radicata presenza, quando usciti dalle restrizioni dell’attuale emergenza sanitaria avremo migliori condizioni per poterlo manifestare”.