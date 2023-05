Incidente mortale a Gualdo Tadino, è Marco Minelli il ciclista a perdere la vita

E’ Marco Minelli il ciclista 41enne morto ieri pomeriggio nell’incidente stradale, lungo la strada provinciale 241, all’altezza della frazione di San Pellegrino. La sua identità è stata accertata dopo ore, tramite in cellulare, perché l’uomo con se non aveva documenti.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, ma sembra che a colpire il ciclista, che pedalava in direzione Gualdo Tadino, sia stato un uomo alla guida di un furgoncino che scendeva da San Pellegrino, lungo Via del Braccio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gubbio ed il personale del 118 sia con una ambulanza sia con l’elisoccorso, oltre che ai vigili del fuoco di Gaifana.

Immediati i soccorsi con il tentativo di rianimazione ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 41enne. L’uomo, residente nel comune di Valfabbrica, in località Osteria Cerasa, lavorava a Perugia e lascia i due genitori con i quali viveva.

Tanti i messaggi di dolore da parte degli amici sul profilo Facebook: “Questo è l’unico scherzo che non fa ridere, e quei famosi brividi adesso sono troppi. Sarai dentro a tante cose, e spero che prima o poi, ricordandole, mi scappi un sorriso: oggi proprio non mi viene. Oggi è difficile, tanto”.

“Quanto bisognerebbe imparare da sta vita…Ad esempio a viverla a pieno e a fottersene di tutto, o quanto meno di parecchie cose…Eppure, non si impara mai. Mai. Ciao Marco. Non ci sono parole”.

“Dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole”. I nostri sorrisi e gli abbracci, il nostro amore per il calcio. È solo un arrivederci, per persone splendide come te non potrà mai esserci addio. Ti chiamavo il Giuliano Paradiso, e tu rispondevi ‘sì… de nojaltri’. Fai buon viaggio”.