Gubbio, già 2500 visitatori per Federico da Montefeltro

Federico da Montefeltro è il protagonista assoluto dell’estate a Gubbio. Sta già suscitando un alto interesse di pubblico e critica la mostra che la città dedica ad uno dei più importanti mecenati del Rinascimento. “Federico da Montefeltro e Gubbio. Lì è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra”, inaugurata lo scorso 19 giugno, ha già registrato oltre 2500 visitatori nelle prime tre settimane di apertura. Un dato significativo, che evidenza l’attenzione a questo illustre personaggio della storia italiana, che tanto lustro diede alla città di Gubbio, dove scelse di edificare il suo secondo Palazzo Ducale.

L’elegante mostra celebra 600 anni dalla nascita del duca, avvenuta proprio a Gubbio nel 1422. Ad ospitarla fino al 2 ottobre 2022 sono tre luoghi culturali, Palazzo Ducale, Palazzo dei Consoli e Museo Diocesano, con oltre 260 opere esposte. La mostra è curata da Francesco Paolo Di Teodoro con Lucia Bertolini, Patrizia Castelli, Fulvio Cervini. È visitabile tutti i giorni con orario continuato (ore 10-19) e biglietto unico per le tre sedi.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questo primo risultato – sottolinea l’assessore alla Cultura Giovanna Uccellani – risponde alle attese suscitate fin da subito da questa mostra, frutto di un intenso e minuzioso lavoro da parte dei curatori, che ringrazio ancora a nome dell’Amministrazione Comunale. Il percorso offre importanti focus sulla vita, gli interessi e la storia del duca Federico da Montefeltro e del rapporto con Gubbio, sua città natale. Sono raccontati in tre sedi prestigiose della nostra città, ognuna con sezioni specifiche.

È lo stesso Federico da Montefeltro ad esternare il suo chiaro affetto alla nostra città in una lettera inviata nel 1446 in cui scriveva “Lì è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra”. Parole che abbiamo preso in prestito appunto per il titolo della mostra. Ci aspettiamo un grande afflusso e con numeri in crescita nei prossimi mesi, per il carattere nazionale e internazionale che riveste questo importante evento espositivo. Un omaggio unico di Gubbio al grande duca Federico da Montefeltro».

Grande condottiero e capitano di ventura, Federico da Montefeltro amava le arti, la musica, la letteratura, le scienze matematiche e astronomiche. Nel percorso espositivo i visitatori hanno l’occasione di ammirare una ricca e variegata raccolta di opere concesse in prestito da prestigiose istituzioni italiane e straniere nonché da collezionisti privati: dipinti, libri, monete, armi, armature, documenti, strumenti musicali e astronomici, medaglie, arredi. In particolare dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, che conserva l’intera biblioteca di Federico e dei suoi successori, giungono eccezionalmente quindici splendidi manoscritti (tra essi solo due facsimili), distribuiti fra le tre sedi.

A Palazzo Ducale sono raccontate le vicende costruttive del palazzo, la vita di corte e le arti a Gubbio nel periodo feltresco. Palazzo dei Consoli presenta una prima sezione dedicata al fare, guardare e pensare la guerra all’epoca di Federico da Montefeltro e un’altra alla cultura umanistica del duca. Al Museo Diocesano l’esposizione è dedicata alle scienze matematiche, astronomiche e astrologiche, particolarmente care alla corte e al duca.

La mostra è promossa dal Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro insieme con la Direzione Regionale Musei Umbria, il Comune di Gubbio, Diocesi di Gubbio, Palazzo Ducale di Gubbio, Palazzo dei Consoli e Museo Diocesano con il contributo della Regione Umbria, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in collaborazione con Gubbio Cultura e Multiservizi e Festival del Medioevo. Il catalogo è di Silvana editoriale. L’organizzazione è affidata a Maggioli Cultura.