Gubbio, giovani da tutta Europa in città per un progetto sul clima

Una nuova collaborazione tra Informagiovani, scuole e Unione Europea. Assessore Minelli: “Orgogliosi di essere sede per temi così importanti”

da Ufficio stampa Comune di Gubbio

Oggi l’incontro dei partecipanti con l’assessore alle Politiche Giovanili, Simona Minelli, e la visita di Palazzo Pretorio, la sede comunale. In programma per domani invece ci sono le “immersioni in natura”, il cosiddetto “Forest Bathing”, grazie al quale, in virtù di una efficace collaborazione con l’Informagiovani di Gubbio e dell’adesione di tre classi del Polo Mazzatinti e dell’ISS Cassata-Gattapone, 75 studenti sperimenteranno le “immersioni nel bosco” nel Parco di Coppo.

Ispirato alla pratica giapponese dello shinrin-yoku, a differenza di un’escursione o di una passeggiata nella natura, il “bagno nella foresta” è una pratica di guarigione guidata, all’aperto, con guide esperte che invitano i partecipanti a immergersi nella natura attraverso tutti i sensi, riscoprendo il rapporto tra noi stessi e il resto del mondo naturale: i livelli di stress e di tossine si abbassano, rinvigorendo il sistema immunitario, diminuendo la pressione arteriosa e gli stati depressivi, migliorando così il benessere psicologico e la capacità di eseguire compiti e lavori.

Dopo il bagno nella foresta gli studenti verranno accompagnati presso la Ex palestra di San Pietro per uno “Speed Hackathon”, che li porterà a creare un ecosistema per il cambiamento, che coinvolgerà i giovani e gli insegnanti nella progettazione, sviluppo e gestione di idee e proposte per la costruzione di un futuro più equo, inclusivo e sostenibile in linea con le indicazioni dell’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo e Next Generation EU. I partecipanti, costituiti in team, saranno chiamati a generare “hacking solution” a sfide per la sostenibilità e raccontarle in maniera creativa e teatrale.

“Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare questi ragazzi, che arrivano da diversi Paesi e che, grazie al progetto Erasmus + Forest Youth – sottolinea l’assessore Minelli – hanno scelto la nostra città per confrontarsi su temi di strettissima attualità, quali l’ambiente e i rischi del surriscaldamento globale. Si tratta di un percorso progettuale che siamo davvero felici di poter ospitare, sia perché contribuisce a rendere concreto uno scambio linguistico e culturale tra i ragazzi coinvolti, sia perché mira a contribuire attivamente in termini di idee e proposte a percorsi concreti di resilienza e transizione ecologica”.