Gubbio, il sindaco: “Corso Garibaldi, polemiche inutili e pretestuose”

“Una famiglia che ha legato il suo nome alla storia della sua attività e anche a quella della città in maniera encomiabile, rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni”: così il sindaco Stirati saluta la famiglia Zoppis, che con il suo negozio di ferramenta dopo quasi un secolo e mezzo di attività lascia corso Garibaldi per trasferirsi in via Madonna di mezzo Piano.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gubbio

“L’omaggio alla famiglia Zoppis è davvero sentito e dovuto: la loro ferramenta ha di fatto contribuito a scrivere la storia delle attività cittadine. Tuttavia su questa vicenda di nuovo in tanti si sono esercitati a evidenziare problemi rispetto alla regolamentazione del traffico di corso Garibaldi. Mi preme perciò ricordare che prima di questa amministrazione la regolamentazione di corso Garibaldi prevedeva una chiusura al traffico tutti i giorni, sia in estate che in inverno. In particolare, nel periodo invernale, il corso veniva chiuso dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, il sabato dalle 18 alle 6 e la domenica dalle 11 alle 20.

Negli orari di apertura del corso, la sosta era a pagamento. Siamo stati noi a modificare tale regolamentazione – prosegue Stirati – prevedendo una maggiore apertura: il corso infatti viene chiuso alle 18 nei giorni feriali solo in estate. Nel periodo invernale, dal 1 ottobre al 30 aprile, il corso resta sempre aperto e si chiude al traffico solo il sabato dalle 18 alle 6, e la domenica dalle 11 alle 20 (giorni e orari, peraltro, nei quali la ferramenta era chiusa).

Negli orari di apertura la sosta è consentita a disco orario, e quindi non è più a pagamento. L’avvento dei varchi elettronici non può aver interferito in alcun modo sulle attività commerciali del corso, dal momento che la Ztl perimetrale, in cui il corso ricade, resta aperta dalle 6 alle 20.30 dei giorni feriali.

I varchi perimetrali si chiudono quindi dopo la chiusura dei negozi e si aprono molto prima della ripresa delle attività commerciali”.