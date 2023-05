Oltre 700 visitatori all’Open Day Colacem

Oltre 700 visitatori hanno partecipato all’iniziativa Open Day presso lo stabilimento Colacem di Gubbio. Tante persone e rappresentanti delle istituzioni hanno visitato la cementeria, accompagnati in gruppi da tecnici che ne hanno spiegato le principali fasi del processo produttivo, la moderna control room, tutte le tecnologie e i controlli H24 in grado di garantire prodotti di qualità e il massimo rispetto dell’ambiente.

Uno stabilimento, quello di Gubbio, tra i più avanzati in Europa, che fa della sostenibilità il proprio punto di forza, oggetto di costanti investimenti finalizzati a un sempre maggiore efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni. Come quello recente di oltre 2 milioni di euro per un filtro ibrido in fase di installazione che entrerà in funzione nel corso del 2023.

Sempre in ottica decarbonizzazione e transizione ecologica, i visitatori hanno potuto vedere in funzione il moderno impianto per l’utilizzo dei CSS, combustibili alternativi in parziale sostituzione del petcoke. Grande è stato l’interesse per i CSS, scoprire come e da chi vengono prodotti e i rigidi controlli a cui sono sottoposti prima di essere utilizzati nel processo produttivo.

A fine visita, un momento di focalizzazione sul cemento: un materiale unico e insostituibile per la qualità della nostra vita. Case, uffici, strade e infrastrutture sono realizzabili solo grazie a questo prodotto.

È stata una giornata molto intensa, che ha visto un coinvolgimento totale da parte dei dipendenti della cementeria che, con passione e orgoglio, hanno voluto testimoniare l’importanza di Colacem per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio eugubino.