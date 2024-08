Ruzzola: a Nocera Umbra Memorial Buratti Trofeo Santioni

Ruzzola: a Nocera Umbra si disputa il Memorial Buratti e il Trofeo Santioni

Domani e dopodomani (sabato 24 e domenica 25 agosto), la carovana dei ruzzolari Figest farà tappa a Colpertana di Nocera Umbra in un percorso che lascia presagire dei lanci veramente lunghi. La gara, sotto l’egida della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, conta già oltre 30 squadre iscritte ed il numero è sicuramente destinato a crescere. L’evento organizzato dall’Asd Fasp è l’occasione per celebrare il secondo Memorial Buratti Mauro ed il primo Trofeo Santioni Antonio, due figure di rilievo del mondo della ruzzola umbro e nazionale. La manifestazione, come le altre che la Figest organizza durante l’anno, sono anche una valida occasione per promuovere i territori sotto l’aspetto culturale, turistico ed enogastronomico. Prossimo appuntamento, la gara a terne di fine mese a Genga, in provincia di Ancona.